„Ablaufende Nachrichten“: WhatsApp bringt Funktion für selbst-löschende Chats

WhatsApp hat eine neue Funktion eingeführt, die die Unterhaltungen mit den eigenen Kontakten übersichtlicher gestalten soll. Mit „ablaufenden Nachrichten“ können gesendete Nachrichten nach einer Woche automatisch gelöscht werden. Diese Funktion ist für Einzel- und Gruppenunterhaltungen verfügbar.

WhatsApp erlaubt nun das Löschen verschickter Nachrichten nicht nur im Zeitraum unmittelbar nach dem Absenden, sondern auch später. Im Gegensatz zu der Möglichkeit, etwas, das man am liebsten gar nicht gesagt hätte, noch zurückzuholen, dienen die „ablaufenden Nachrichten“ allerdings eher einem anderen Zweck: Hiermit soll auch verhindert werden, dass WhatsApp-Unterhaltungen immer unübersichtlicher werden und zunehmend mehr Speicherplatz beanspruchen.

WhatsApp erlaubt es daher nun festzulegen, dass versendete Nachrichten nach sieben Tagen automatisch gelöscht werden. Apple bietet in iMessage für Audionachrichten schon länger etwas ähnliches, nur ist dieses automatische Löschen anders als bei WhatsApp standardmäßig aktiviert, hier müssen Nutzer aktiv werden, um wichtige Nachrichten zu behalten.

Funktion wird Schritt für Schritt für alle Nutzer ausgerollt

Wie WhatsApp in einem entsprechenden Blog-Beitrag erklärt hat, werden die „ablaufenden Nachrichten“ nach und nach für alle Nutzer aktiviert. Die Funktion lässt sich in Einzelunterhaltungen aktivieren, indem der Nutzer auf den Namen des Chat-Partners klickt.

In einer Gruppe ist diese Einstellung nur dem Administrator zugänglich. Zudem werden Nachrichten nicht gelöscht, wenn sie in einen Chat weitergeleitet werden, in dem die Einstellung nicht aktiviert ist. In einer Vorschau können sie darüber hinaus auch gesehen werden, wenn WhatsApp innerhalb von sieben Tagen nach dem empfang einer Nachricht nicht geöffnet wurde.

