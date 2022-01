Home Hardware Ab sofort verfügbar: AVM bringt FRITZ!Box 4060 und FRITZ!Box 6690 Cable mit Wi-Fi 6

Lässt sich nach knapp einer Woche für das Technikjahr 2022 ein Trend ableiten, dann ist es wohl Smart Home. Damit ein Smart Home aber vernünftig funktioniert, braucht es auch ein stabiles Netzwerk. Und hier kommt AVM ins Spiel und bringt nun zwei Router.Modelle mit Wi-Fi 6 in den Handel. Die sind ab sofort verfügbar, wie das Unternehmen via Pressemitteilung verkündete

FRITZ!Box 4060 – Triband-Router mit Wi-Fi 6 und DECT

Wer bereits ein einfaches Modem in Betrieb hat, sollte sich die neue FRITZ!Box 4060 anschauen. Das Modell ist der erste Triband-Router, der Wi-Fi 6 unterstützt und zudem DECT anbietet. Dank Wi-Fi 6, der neuesten Mesh-WLAN-Technologie von AVM sowie drei Funkeinheiten und insgesamt 12 Antennen lassen sich WLAN-Datenraten von bis zu 6 GBit/s erzielen. Als erstes Modell der 40er-FRITZ!Box-Reihe unterstützt die FRITZ!Box 4060 darüber hinaus DECT. Damit erhalten Anwender einen starken WLAN-Router, der auch als Basis für VoIP-Telefonie dient. Anbei einmal die Highlights der FRITZ!Box 4060 in der Übersicht:

Triband-Router für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Ideal für den Anschluss an ein Kabel-, DSL- oder Glasfasermodem

Drei Funkeinheiten 4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Vielseitige Smart-Home-Anwendungen auf Basis von DECT ULE, HAN FUN

1x 2,5 Gigabit-WAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

1x USB-3.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u.v.m.

FRITZ!Box 6690 Cable: Neues Topmodell für den Kabelanschluss

Ergänzend zum neuen Triband-Router ist ab sofort auch die neue FRITZ!Box 6690 für Kabelkunden im Handel erhältlich. Auch hier setzt der Hersteller auf den schnellen Wi-Fi 6-Standard, damit können noch mehr Geräte zuverlässig und stabil per WLAN ins Heimnetz integriert werden. Insgesamt stellt die FRITZ!Box 6690 Cable mit bis zu 4.800 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBit/s (2,4 GHz) starkes WLAN für anspruchsvolle Anwendungen bereit. Mit der Unterstützung von DOCSIS 3.1 erreicht das neue Flaggschiff-Modell Spitzenwerte von bis zu 6 GBit/s im Downstream und 2 GBit/s im Upstream und ist an jedem Kabelanschluss einsetzbar. Dank der Mesh-Technologie von AVM und einer starken Ausstattung (4×4 Wi-Fi 6) profitieren Geräte wie Notebooks, Tablets, Smartphones und Smart TVs von WLAN-Geschwindigkeiten im Gigabitbereich. Zudem bietet die FRITZ!Box 6690 Cable einen integrierten TV-Tuner für die beliebte Funktion „DVB-C-Streaming“. So können Anwender das Kabelfernsehen per WLAN überall in der Wohnung auf mobilen Geräten schauen.. Auch hier gibt es noch einmal alle technischen Highlights in einer Übersicht:

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss (abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0)

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (4.800 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP-und analoge Telefone

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

Preise und Verfügbarkeit

Wie bereits erwähnt, sind beide Modelle ab sofort über den Handel verfügbar, wenngleich sie aktuell bei Mediamarkt, Saturn, Amazon und Co. noch nicht gelistet sind. Die FRITZ!Box 4060 geht dabei mit einer UVP von 249,99€ an den Start. Für die FRITZ!Box 6690 Cable müssen 319,99€ investiert werden.

