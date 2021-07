Home Apple Ab kommender Woche: Apple verbessert Maps-App in Österreich

Auf der WWDC hat Apple angekündigt, das „Look Around“-Feature in Apple Maps zu erweitern. In den nächsten Tagen werde Apple nun beginnen, eigene Daten für Österreich zu sammeln, um die App dort ebenfalls zu verbessern.

Laut der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ beginne Apple am 5. Juli, mit eigenem Equipment Österreichs Straßen bildlich zu erfassen. Hierbei werde sich der Konzern jedoch zunächst nur auf den Ausbau des Service für Autofahrerinnen und Autofahrer konzentrieren. Wann mehr Informationen für Nutzerinnen und Nutzer folgen, die zu Fuß unterwegs sind, sei noch unklar. Zudem würden die Arbeiten an dem Projekt bis Dezember andauern.

Die Aufnahmen sollen nicht nur das „Look-Around“-Feature, sondern auch die Kartenqualität verbessern. Daraus ergebe sich zusätzlich auch eine Verbesserung der anderen Features.

Apple respektiert Privatsphäre

Wie auch üblich bei Google Maps werde Apple ebenfalls die Gesichter von Passantinnen und Passanten in den Aufnahmen unkenntlich machen. Falls diese aber trotzdem nicht damit einverstanden seien, dass diese öffentlich gemacht würden, könnten diese ganz einfach aus dem Datenmaterial entfernt werden.

Darüber hinaus würden Apples Autos klar gekennzeichnet werden. Es sei nicht zu erwarten, dass der Konzern in Schwierigkeiten mit den Datenschutzbehörden gelange. Denn Google habe hier bereits in der Vergangenheit eine akzeptable Vorgehensweise geschaffen, an der sich andere Unternehmen orientierten.

