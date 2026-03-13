50 Jahre Apple: iPhone-Konzern startet neuen Instagram-Account

Apple ist zwar bereits auf Instagram aktiv, hat anlässlich seines 50. Geburtstages aber einen neuen Account erstellt. Unter Hello Apple sammelt der iPhone-Konzern seine Geschichten – und die seiner Fans. Den Anfang macht ein Brief von CEO Tim Cook, der auf das anstehende Jubiläum hinweist.

Am 1. April feiert Apple 50-jähriges Bestehen, unter anderem mit dem Instagram-Account @helloapple werden nun Vorkehrungen für die Feierlichkeiten getroffen. In dem geteilten Brief lobt Tim Cook die Einzigartikeit seines Unternehmens, die es die letzten 50 Jahre so erfolgreich gemacht hat.

Tim Cooks Brief deutet Geburtstagsfeier an

Hier könnte ihr den Brief im Wortlaut lesen, Apple hat ihn in seinem Newsroom auf Deutsch übersetzt:

„Vor 50 Jahren wurde in einer kleinen Garage eine große Idee geboren. Apple entstand aus dem einfachen Gedanken, dass Technologie persönlich sein sollte. Und diese Überzeugung – zu dieser Zeit radikal – hat alles verändert.

Der 1. April markiert 50 Jahre Apple. Vom ersten Apple Computer bis zum Mac, vom iPod zum iPhone, vom iPad zur Apple Watch und den AirPods bis hin zu den Services, die wir jeden Tag nutzen – dem App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud und Apple TV – wir haben fünf Jahrzehnte damit verbracht, das Mögliche neu zu definieren und vielen Menschen leistungsstarke Tools in die Hand zu geben. Bei jedem Durchbruch hat uns eine Idee geleitet – dass die Welt von Menschen vorangebracht wird, die anders denken.

Denn Fortschritt beginnt immer mit einer Person – ob Erfinder:in oder Wissenschaftler:in, Student:in oder Storyteller:in –, die sich einen besseren Weg, eine neue Idee, eine andere Richtung vorstellen kann. Dieser Spirit hat Apple von Anfang an geleitet. Aber er hat uns nie allein gehört.

Jede Erfindung, die wir in die Welt bringen, ist nur der Anfang einer Geschichte. Die bedeutendsten Kapitel werden von euch allen geschrieben – den Menschen, die unsere Technologie nutzen, um zu arbeiten, zu lernen, zu träumen und zu entdecken. Ihr habt bahnbrechende Erfolge gefeiert und Unternehmen gegründet. Ihr habt eure Liebsten im Krankenhaus aufgemuntert und die ersten Schritte eurer Kinder festgehalten. Ihr seid Marathons gelaufen, habt Bücher geschrieben und Freundschaften wieder aufleben lassen. Ihr seid eurer Neugier gefolgt, habt euren neuen Lieblingssong gefunden und Geschichten geteilt, die uns alle verbinden.

In euren Händen haben die Tools, die wir entwickeln, Leben bereichert und manchmal sogar gerettet. Und genau das inspiriert uns – nicht das, was Technologie allein tun kann, sondern alles, was ihr damit tun könnt.

Bei Apple konzentrieren wir uns mehr darauf, die Zukunft zu gestalten, als uns an das Gestern zu erinnern. Aber wir konnten diesen Meilenstein nicht verstreichen lassen, ohne den Millionen von Menschen zu danken, die Apple zu dem machen, was es heute ist – unseren unglaublichen Teams auf der ganzen Welt, unserer Community von Entwickler:innen und allen Kund:innen, die uns auf dieser Reise begleitet haben. Eure Ideen inspirieren unsere Arbeit. Euer Vertrauen treibt uns an, noch besser zu werden. Eure Geschichten erinnern uns daran, was wir alles erreichen können, wenn wir anders denken.

Denn wenn ihr uns eins gelehrt habt, dann das: Die Menschen, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun.

An alle, die anders denken.

Die Rebellen.

Die Idealisten.

Die Visionäre.

Die, die sich in kein Schema pressen lassen.

Die, die Dinge anders sehen.

Auf euch.“

Was genau uns anlässlich Apples Geburtstag am 1. April 1976 erwartet, verrät das Unternehmen noch nicht. Es ist denkbar, dass es spezielles Zubehör wie iPhone-Hüllen oder Apple Watch-Armänder geben wird. Hab tihr eine Vermutung, wie Apple sein Jubiläum feiert? Lasst uns gerne an euren Spekulationen in den Kommentaren teilhaben.