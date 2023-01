Home Apple 3nm-Prozessor ist wichtiger: Apple stoppt Entwicklung des eigenen WLAN-Chips

Apple baut sein Chipentwicklungsteam offenbar ein wenig um: Die Fertigstellung der ersten Chips im 3nm-Verfahren haben von nun an Priorität, die Entwicklung eines eigenen WLAN-Chips wird vorerst zurückgestellt – Broadcom wird’s freuen.

Apple nimmt offenbar einige Umstrukturierungen in seiner Abteilung für Chipentwicklung vor. Man konzentriere nun sein Top-Personal darauf, die neuen 3nm-Chips fertig für die Massenproduktion zu machen, schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer Einschätzung aktuell unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette. Das deutet darauf hin, dass diese neue Chipgeneration noch recht weit davon entfernt ist, finalisiert zu werden. Dies soll allerdings noch in diesem Jahr passieren.

3nm-Chips werden von Apple als wichtig angesehen

Die Fertigung erfolgt zwar wie immer bei TSMC, allerdings werden die Chipdesigns für die A- und M-Series-Chips seit Jahren von Apple selbst erstellt. Derzeit nutzt man noch ein verbessertes 5nm-Design, allerdings hatten Beobachter schon früher mit dem Wechsel auf 3nm gerechnet.

Für Apple hat die Fertigstellung der neuen Chipgeneration große Priorität, dadurch wird ein großer Performancesprung für iPhone, iPad und Mac möglich. Dieses Ziel ist Apple offenbar so wichtig, dass man ein anderes Projekt zurückstellt: Die Arbeit an Apples eigenem WLAN-Chip wurde vorerst ausgesetzt, so Ming-Chi Kuo. Apple möchte mittelfristig auch hier unabhängig werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Zulieferer Broadcom dürfte über die Verzögerung nicht traurig sein.

Noch 2023 soll die Massenproduktion erster 3nm-Chips von Apple beauftragt werden. Es wird davon ausgegangen, dass man bis 2025 bei dieser Strukturbreite bleiben wird, wenn auch unter Nutzung verschiedener Optimierungen.

