2024er MagSafe-Charger bekommt neue Firmware spendiert

Wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der selbst Haushaltsgeräte, Steuerungen von Heizungen und sogar Ladegeräte für das Smartphone hin und wieder aktualisiert werden müssen. „Ladegeräte“ ist dabei ein gutes Stichwort.

2024er MagSafe-Charger bekommt neue Firmware

Apple führte MagSafe für das iPhone erstmals mit dem iPhone 12 an und behob damit einen der größten Unzulänglichkeiten des drahtlosen Ladens: mithilfe der integrierten Magneten rutscht das Ladegerät nämlich in die korrekte Position zum drahtlosen Laden und unterbindet somit Ladeverluste. Wir nutzen MagSafe auf dem iPhone seitdem täglich. Wem es ebenso geht und dabei auf das Original von Apple setzt, darf sich dieser Tage über eine neue Firmware freuen. Apple rollt nämlich die Firmware 2A168 aus.

Die Updates kommen automatisch

Apple hatte diesen initialen MagSafe-Adapter im Herbst 2020 vorgestellt, die zweite Generation wird seit Herbst 2024 verkauft und nur dafür scheint die neue Firmware zu sein. Apple liefert zu deren Inhalt keinerlei Angaben, es ist davon auszugehen, dass die Performance und Eigenheiten des Lademanagements durch die Updates optimiert werden. Der Adapter lädt und installiert sich seine Updates automatisch, solange er mit dem Strom verbunden ist und ein iPhone drauf liegt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!