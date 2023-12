Home Betriebssystem 2024: Diese iOS-Features und Neuerungen erwarten uns

2024: Diese iOS-Features und Neuerungen erwarten uns

Apple kündigt regelmäßig Features und Neuerungen für eine neue iOS-Version an, die deutlich nach deren Veröffentlichung erscheinen. Andere Ergänzungen werden zwischen zwei großen Updates auch überraschend angekündigt. 2024 werden Nutzer eine ganze Reihe teils spektakulärer neuer iOS-Features erhalten. – ein Ausblick.

2024 wird für Apple-Nutzer nicht uninteressant: Eine Reihe an Features und neuen Möglichkeiten wird in Apples System Einzug halten, nicht alle davon waren eine Idee von Apple, so etwa das Sideloading.

Änderungen in Europa

Ob man sie nutzt oder nicht, Apple wird wohl bis März eine Variante von Sideloading in iOS einführen, so will es die EU. Wie viele Entwickler auf diese Möglichkeit des App-Vertriebs zurückkommen und wie der Kanal von Nutzern angenommen wird, muss sich noch zeigen. Ein Massenphänomen wird Sideloading sicher nicht, für einige Anwender wird die Neuerung aber eine Lücke schließen.

RCS kommt

Ebenfalls nicht ganz freiwillig dürfte Apple im kommenden Jahr RCS einführen, der de facto Nachfolger der SMS wird bereits schon lange von Google in dessen Messages-App unter Android unterstützt und seine Nutzung propagiert. RCS ermöglicht das, was viele Messenger bereits lange bieten: Neben Text können Fotos, Videos und Dokumente sowie Standortdaten geteilt werden und zwar plattformübergreifend. Wer es besonders sicher mag, muss nach wie vor auf Ende-zu-Ende-verschlüsselte Dienste setzen.

Besseres Siri

Eine überaus erfreuliche Neuerung wird die wohl deutlich verbessere Leistung von Siri sein, hier lest ihr mehr darüber. Siri soll durch die Integration großer Sprachmodelle profitieren und auch offline eine deutlich bessere Figur machen. Allerdings sollte man die Erwartungen wohl nicht zu hoch schrauben.

AirPlay im Hotel

Lange angekündigt, immer wieder verschoben: 2024 dürfte AirPlay auf Hotelfernsehern in ersten Ketten erscheinen. Mit dem Feature soll sich das iPhone schneller und einfacher mit dem TV im Zimmer verbinden und sich zum Zuspielen von Videos oder Fotos nutzen lassen.

Gemeinsame Playlisten

Am schnellsten wird wohl das ebenfalls bereits ewig angekündigte Feature der geteilten Playlisten erscheinen, wir hatten zuletzt über ein nettes Extra im Feature berichtet.

Mit dem nächsten größeren iOS-Update dürften die geteilten Playlisten für alle Nutzer verfügbar werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!