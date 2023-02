Home Apps 1Password wird ab Sommer Passkeys unterstützen

1Password wird ab Sommer Passkeys unterstützen

iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 Ventura haben diverse Schwächen und laufen alles andere als rund. Eine Sache aber ist ein echtes Highlight, weil sie so wundervoll unscheinbar im Hintergrund läuft. Die Rede ist von Passkey, dem passwortlosen Anmelden. Hierzu gibt es eine wichtige Info von 1 Password, die wir nicht vorenthalten wollen.

1 Password wird Passkey unterstützen

Wer auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs ist, der wird zum Verwahren seiner Passwörter wahrscheinlich auf 1 Password setzen – vor allem nach dem Desaster rund um Lastpass. Wie dem auch sei, 1 Password wird demnächst Passkeys vollständig unterstützen. Dies gaben die Entwickler in ihrem hauseigenen Blog heute bekannt.

Was ist Passkey?

Passkey ist Prozedere zum passwortfreien Anmelden, was nicht gleichbedeutend mit einem passwortlosen Anmelden ist. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Vereinfacht gesagt, wird ein eindeutiger Schlüssel für den biometrischen Sensor, also Face ID oder Touch ID, generiert, und quasi für den Nutzer und Angreifer „unsichtbar“ im System gespeichert. Damit ist auch klar, dass die Hardware zwingend über einen biometrischen Sensor verfügen muss. Die so erzeugten Passkeys werden dann an die Apple ID gekoppelt und somit über die jeweiligen Geräte synchronisiert. Im iCloud-Schlüssebund sind diese jedoch nicht ersichtlich, da werden weiterhin nur der bisher bekannte Login, bestehend aus Benutzername nebst Passwort, gespeichert. Apple hat dazu ein Video geteilt, welches wir hier verlinken.

Ab Sommer verfügbar

1 Password möchte so dazu übergehen, dass das Master-Password, mit dem der Passworttresor entschlüsselt wird, eben nicht mehr regelmäßig eingegeben werden muss. Wann genau die Implementierung abgeschlossen wird, ist indes nicht klar. Die Entwickler erklärten lediglich, Passkey ab Sommer 2023 einführen zu wollen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!