Tech-Deal: UGREEN Nexode 100W USB-C-Ladegerät für nur 61 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 31. Januar 2023 um 14:59 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die Preise bei Apple für die neue Hardware sind gehörig angezogen, beim Zubehör ist man bereits oftmals in anderen Sphären unterwegs. Das USB-C-Netzteil mit zwei USB-C-Ports und 35 Watt verkauft man für 65 Euro. Unser heutiger Deal bekommt das mit mehr Leistung und mehr Anschlüssen zu einem günstigeren Preis hin.

UGREEN Nexode 100W USB-C-Ladegerät

UGREEN hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, was vor allem an den Nexode-Ladegeräten liegt. Die sind mit der GaN-Technologie ausgestattet und sind dabei schön kompakt. In diesem Fall bietet das Netzteil 3x USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss mit einer Gesamtleistung von 100 Watt an. Und heute gibt es das Ganze im Angebot:

