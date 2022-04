Home Apps 1Password 8: Neue Beta mit neuem Design für iPhone und iPad verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. April 2022 um 19:36 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Mit dem iCloud-Schlüsselbund bietet Apple seit einigen Jahren ein leistungsstarkes Tool zur Verwaltung seiner Passwörter an, setzt aber Hardware von Apple voraus. Wer häufig mit Windows, Android oder Linux arbeitet, muss mit einer Alternative wie 1Password arbeiten. Für Mutige gibt es nun eine Public Beta, die einen Ausblick auf die kommende Version bereithält. Wir verraten, was euch Neues erwartet und wie ihr an die Beta kommt

1Password 8

1Password 8 wurde letztes Jahr bereits für den Mac bereitgestellt und enthält unter der Haube einen komplett neuen Softwarekern, da sich die Entwickler auf SwiftUI und Co als Programmiersprache konzentrierten. Das soll eine verbesserte Performance und Stabilität garantieren und war laut Entwickler unumgänglich, um 1Password weiterzuentwickeln.

So soll 1Password 8 nun über einen neuen Home-Tab verfügen, der sich auf die individuellen Bedürfnisse zuschneiden lässt. Was auf jeden Fall hilfreich sein dürfte, gespeicherte Passwörter lassen sich mit Tags versehen und können so schneller wiedergefunden werden. Zusätzlich versprechen die Entwickler für das iPad ein eigens angepasstes Layout, was den Bildschirm optimal ausnutzen soll.

So sollen sich nun auch Funktionen wie Split View oder Slide Over vollumfänglich und vor allem deutlich komfortabler nutzen lassen.

Über Testflight verfügbar

Neben den inneren Werten wurde auch an der Optik gefeilt. Diese soll nun frischer und moderner daherkommen. Wer das Versprechen ausprobieren will, kann nun über TestFlight-Programm einen Zugang anfragen und somit die Beta testen. Bis zum Release sollen sogar wöchentlich neue Funktionen zum Testen dazukommen.

