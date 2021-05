Home Apple „1971“: Neue Apple TV+-Musikdokumentation mit erstem Trailer

Bei Apple TV+ hat man eine regelrechte Versessenheit auf Musikdokumentationen kultiviert: Diese Vorliebe ließ sich bereits vor dessen Start auf Apple Music beobachten und hat sich im Katalog von Apple TV+ weiter fortgesetzt. Nun hat man einen ersten Trailer zu einer weiteren Dokumentation dieser Art veröffentlicht. „1971: The Year That Music Changed Everything“ wird Anfang Juni auf Apple TV+ an den Start gehen.

Apple Tv+ erhält eine weitere Originalproduktion: Erneut kommt eine Dokumentation auf den Schirm der Zuschauer an iPad, Mac oder Apple TV. Sie trägt den Titel „1971: The Year That Music Changed Everything“. Dieses neue Doku-Original soll einen eindringlichen Blick hinter die Kulissen der Musikgeschichte werfen, heißt es bei Apple Tv+.

Der Streamingdienst hatte die Reihe bereits vor einiger Zeit angekündigt: Sie fügt sich nahtlos ein in eine Reihe weiterer Produktionen dieser art wie etwa die zuletzt erschienene Biografie von Billy Eilish, die wir hier für euch besprochen haben.

Neue Reihe startet ab Anfang Juni in acht Teilen

„1971: The Year That Music Changed Everything“ konzentriert sich, wie der Name unschwer erahnen lässt, auf Entwicklungen und Ereignisse, die im Jahr 1971 ihren Anfang nahmen. Die neue Reihe wird in acht Teilen auf Apple Tv+ erscheinen. Einen ersten Trailer können sich interessierte Zuschauer nun ansehen.

Die erste Folge wird ab dem 04. Juni auf dem Streamingdienst für alle Abonnenten zu sehen sein. In einer weiteren Meldung haben wir über eine Thriller-Serie berichtet, die am selben Tag auf Apple TV+ auf Sendung geht.

