Home Apple 14. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „Memory – Sein letzter Auftrag“ für 4,99€ mitnehmen

14. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „Memory – Sein letzter Auftrag“ für 4,99€ mitnehmen

Die letzten Tage war es im 2022er Countdown bei iTunes doch recht familienfreundlich, das ändert sich mit dem heutigen Tage wieder direkt. Denn der neueste Streifen mit Liam Neeson ist heute zu reduzierten Konditionen erhältlich.

14. Tag im 2022er Countdown

Alex Lewis (Liam Neeson) ist ein skrupelloser und deshalb extrem effizienter Auftragsmörder. Wen er aus dem Weg räumt, ist ihm egal, ebenso wie die Motive dahinter. Allein das Töten von Kindern lehnt er aus ethischen Gründen strikt ab. Lewis‘ neueste Kundin ist Immobilien-Magnatin Davana (Monica Bellucci), die ihn anheuert, um einen der Geschäftspartner ihres Sohnes sowie eine in FBI-Gewahrsam befindliche Teenagerin namens Beatriz (Mia Sanchez) zu beseitigen. Lewis weigert sich, das unter dem Schutz von Spezialagent Vincent Serra (Guy Pearce) befindliche Mädchen zu töten und weist Davana schroff zurück. Dann erfährt der unter ersten Symptomen einer Alzheimer-Erkrankung leidende Killer, dass sie nun von jemand anderem ermordet werden soll. Mit einem Arsenal aus Kugeln, Bomben und Würgedrähten versucht er trotz fortschreitender Beeinträchtigung seines Gedächtnisses das zu erreichen, was Serra mit legalen Mitteln offenbar nicht in der Lage ist, zu tun: Beatriz‘ Leben zu retten.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern und lieber gleich zuschlagen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!