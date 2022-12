Home Deals 13. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „Die Gangster Gang“ für 3,99 Euro kaufen

13. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „Die Gangster Gang“ für 3,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. Dezember 2022 um 12:49 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir haben heute den 13. Dezember und somit beginnen wir die zweite Hälfte im Adventskalender. Apple möchte es nun augenscheinlich etwas ruhiger und familienfreundlicher angehen lassen, deshalb gibt es heute einen Animationsfilm im 2022er Countdown.

13. Tag im 2022er Countdown

Nie waren fünf Freunde berüchtigter als Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Shark und Ms. Tarantula. Jahrelang haben sie spektakuläre Raubüberfälle begangen und waren die meistgesuchten Bösewichte der Welt, aber jetzt wird die Bande plötzlich geschnappt. Um sie vor der Haft zu bewahren, handelt Mr. Wolf einen Deal aus, aber dafür müssen die durchtriebenen Halunken so tun, als hätten sie plötzlich nur noch Gutes im Sinn. Noch nie war Bravsein so lustig wie in dieser mit Späßen und ausgefallener Action rappelvollen Gangsterkomödie von DreamWorks Animation! Der französische Regisseur Pierre Perifel (Für immer Shrek, Kung Fu Panda 2) legt mit DIE GANGSTER GANG einen optisch ausgefallenen, kurzweiligen Actionspaß voller skurriler Charaktere und verblüffender Einfälle hin. Unbedingt anschauen!

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern und lieber gleich zuschlagen.

