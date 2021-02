Home Apple 100.000 Autos im Jahr? Apple verhandelt auch mit den Japanern

Ab 2024 soll Apples erstes Auto gebaut werden. Aktuell laufen erste Gespräche über eine Fertigung bei Kia, einer Tochter der Hyundai-Gruppe. Doch Apple verhandelt auch noch mit weiteren potenziellen Partnern.

Noch ist überhaupt nichts entschieden, alle Optionen liegen auf dem Tisch: Auch am Freitag setzen sich die aufgeregten Spekulationen über die Produktion eines Autos von Apple fort. Aktuell laufen bei Kia Vorbereitungen zur Fertigung eines Apple Car am Standort West Point, Georgia, USA, berichtet heute das WSJ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Danach werde mit einem Investment mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar gerechnet. Das passt zu früheren Aussagen, wonach Apple umgerechnet knapp drei Milliarden Euro in Standorte von Kia in den USA investieren wolle.

100.000 Autos im ersten Jahr?

Apple könne ab 2024 die Massenproduktion anlaufen lassen, heißt es weiter. Im ersten Jahr könnten bis zu 100.000 Fahrzeuge gefertigt werden. Doch neben Hyundai sind noch weitere potenzielle Partner im Rennen: Auch mit mehreren japanischen Autobauern verhandle Apple aktuell. Honda und Mazda wurden in diesem Zusammenhang genannt, lehnten aber beide eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab. Mitsubishi erklärte hierzu, man sei von Apple bislang nicht kontaktiert worden und gab keine weitergehenden Erklärungen ab.

Die japanischen Autobauer seien in der Regel zu sehr mit ihrem Kerngeschäft aus Vertrieb und Markenmanagement beschäftigt, um große Projekte wie eine Zusammenarbeit mit Apple in Angriff zu nehmen, erklärte der Analyst Tatsuo Yoshida von Bloomberg, der mit dem asiatischen Automarkt vertraut ist. Die genannten Hersteller seien derzeit aber nicht ausgelastet und hätten prinzipiell daher durchaus Kapazitäten für ein solches Großprojekt.

