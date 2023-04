Home Apple Zwei neue Activity Challenges für April angekündigt

Zwei neue Activity Challenges für April angekündigt

Das Osterwochenende ist vorbei und damit auch die Fastenzeit. Es darf also nach Herzenslust wieder zugelangt werden. Damit das nicht so doll auf die Hüften geht, gibt es in diesem Monat gleich zwei neue Activity Challenges für die Apple Watch.

„Earth Day“-Challenge

Beide Challenges sind altbekannt, finden diese doch zum wiederholten Male statt. Los geht es am 22. April mit der Activity Challenge zum weltweiten Earth Day. Hier muss ein Training über eine Dauer von 30 Minuten absolviert werden. Dies kann mit der Trainings-App von Apple passieren oder mit jeder anderen Sport-App, die Daten in Apple Health übertragen kann. Eine der bekanntesten ist Strava, über die wir heute schon berichtet haben.

„International Dance Day“-Challenge

Eine Woche später, also am 29. April, steht gleich die nächste Activity Challenge bereit. Hierbei wird der International Dance Day zelebriert, weshalb also ein Tanztraining absolviert werden muss. Dieses muss eine Mindestdauer von 20 Minuten haben.

Individuelle Sticker

Die Activity Challenges sind durchaus beliebt, da man neben einem speziellen Erfolgsabzeichen auch entsprechende Sticker für iMessage bekommt – mit denen sich hervorragend angeben lässt. Wichtig dabei zu wissen, die Activity Challenges stehen nur an jeweiligen Tagen zur Verfügung. Wer dies verpasst, muss bis zum kommenden Jahr warten.

