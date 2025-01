Home Sonstiges Zur Abwechslung Europa vorn: Satelliten-Videotelefonie am Smartphone vor dem Start

Die Satellitenverbindung für Smartphones ist eines der großen, spannenden Themen, an denen die Branche derzeit tüftelt. Hier gibt es wohl bald einen größeren Schritt vorwärts und diesmal sind nicht die USA zuerst dran: Viel mehr werden Satelliten-Videoanrufe zunächst in Europa starten.

Satellitenkommunikation am Smartphone wurde erst durch Apples SOS-Feature ein relevantes Thema. Seither starten mehr und mehr Pilotprogramms, die die Sat-Nutzung am Smartphone auch im Regelbetrieb vorsehen. Die meisten dieser Dienste gehen zuerst in den USA an den Start, doch ein wirklich spannendes Vorhaben von Vodafone zielt als erstes auf Europa.

Satelliten-Videoanrufe zuerst bei uns

Vodafone hat sich mit dem Sat-Dienstebetreiber AST SpaceMobile zusammengetan. Dessen Ingenieure haben einen satellitengestützten Videotelefoniedienst zur Marktreife entwickelt, der Vodafone-Mitarbeiter Rowan Chesmer testete die neue Anwendung in einem Videoanruf aus Wales, wo es kein terrestrisches Breitbandinternet gibt, nach Hawai.

Erste Kunden sollen bereits dieses Jahr den neuen Dienst in Europa nutzen können, bis Ende 2026 soll eine flächendeckende Abdeckung verfügbar sein. Indes bleiben noch viele Fragen offen, etwa die, wer als Kunden in Betracht kommt. Zunächst dürfte der Dienst auf Vodafone-Kunden beschränkt bleiben. Es ist über dies noch abzuwarten, in welchen europäischen Märkten die neue Anwendung zuerst starten wird. Die Kostenfrage dürfte darüber hinaus auch recht interessant sein.

Bemerkenswert hieran ist aber, dass eine interessante neue Anwendung zur Abwechslung einmal zuerst bei uns und in den USA erst später starten wird.

