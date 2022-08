Home Betriebssystem Zum Start von Passkeys: Zwei-Faktor-Authentifizierung in der iCloud fast bei allen Nutzern aktiv

Zum Start von Passkeys: Zwei-Faktor-Authentifizierung in der iCloud fast bei allen Nutzern aktiv

Apple führt mit iOS 16 und macOS Ventura die neuen Passkeys ein, die ein Login ohne Passwort erfordern. Sehr wohl benötigen Nutzer, die das Feature verwenden wollen, allerdings die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Apple erklärte zuletzt aber, dass die meisten Nutzer diese bereits aktiviert haben, ihr auch?

Mit iOS 16 werden eine Reihe neuer Funktionen eingeführt, dazu zählt unter anderem auch Passkeys: Dieses Feature erlaubt es in Zukunft, sich auf Websites ohne Passwort oder sonstige Logindaten anzumelden. Das erfordert allerdings, dass die betreffende Seite Passkeys auch unterstützt, hier lernt ihr mehr über die technische Funktionsweise von Passkeys.

Damit die Funktion allerdings verwendet werden kann, muss der Nutzer auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet haben – eine unumgängliche und auch logische Voraussetzung.

Apple zur Verbreitung der Zwei-Faktor-Authentifizierung: Fast alle Nutzer haben sie

Inzwischen bieten so gut wie alle großen Onlinedienste eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, allerdings ist die Verbreitung der Aktivierung sehr unterschiedlich. Apple drängt seine iCloud-Nutzer allerdings massiv, diese einzurichten – das wirkt, wie das Unternehmen zuletzt erklärte.

Rund 95% der iCloud-Nutzer haben sie bereits eingerichtet, so Apple. Kein Wunder: Für immer mehr Funktionen ist sie Voraussetzung, so etwa die Nutzung von Apple Cash und der Apple Card (nur in den USA), die AirTags und auch die Synchronisierung von iMessage.

Damit dürfte es zumindest auf Nutzerseite keine große Hürde beim Start von Passkeys geben, wie viele Websites das Feature bieten, muss sich allerdings noch zeigen.

Habt ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung schon eingerichtet?

