Zocken angesagt: Alto´s Adventure + Odyssee und weitere Spiele gerade kostenfrei

Um euch die Zeit zuhause etwas angenehmer werden zu lassen, bieten verschiedene Firmen und Entwickler ihre Apps und Programme gerade zu stark reduzierten Konditionen oder sogar kostenfrei an. Dazu zählt auch das in Toronto ansässige Entwickler-Studio Snowman, die sich für die beiden preisgekrönten Spiele „Altos Adventure“ und dem Nachfolger „Altos Odyssey“ verantwortlich zeigen. Sind euch noch andere derzeit kostenlose Spiele über den Weg gelaufen? Lasst es uns und eure Mitleser gerne wissen.

Wie der Entwickler via Twitter ankündigte, werde man die beiden Spiele für beide Plattformen in beiden App Stores die nächsten 7 Tage kostenfrei anbieten:

We’ve decided to make Alto’s Adventure and Alto’s Odyssey available for free for the next week to help anyone who may be practicing social distancing or self-isolation. We hope Alto and the gang can bring a little calm into your homes during these difficult times. 💜 pic.twitter.com/v3On7ltp6X

— Alto's Odyssey (@altosadventure) March 17, 2020