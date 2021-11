Home Sonstiges YouTube will nur noch positives Feedback unter Videos anzeigen, wie findet ihr das?

YouTube ist ein Ort der Kontroverse und des Konflikts. Eine Neuerung, die man nun einführen möchte, dürfte wiederum zu Kontroversen führen, denn sie soll YouTube friedlicher und weniger aufgewühlt machen, aber ist das überhaupt ein Zugewinn?

Der „Gefällt mir“-Button gehört auf Plattformen sozialer Medien schon lange fest zum Bild. Über einen „Gefällt mir nicht“-Knopf herrscht dagegen weitgehende Zerstrittenheit. Facebook hat einen solchen nie eingeführt, wohl aber mit dem Gedanken gespielt, ebenso Twitter. YouTube dagegen erlaubt den Nutzern seit je her, ihr Missfallen zum Ausdruck zu bringen – noch.

Denn das wird sich in Bälde ändern, wie YouTube auf seinem Blog ausführt. Man werde diesen Button der Ablehnung entfernen, schreiben die Macher des zu Google gehörenden Videodienstes, nachdem man damit in Pilotversuchen vielversprechende Resultate erzielt hatte.

Ein Weg zu weniger Hass auf YouTube?

Die Möglichkeit, negative Stimmen zu Videos abzugeben, erlaube auch abgestimmte Kampagnen, um YouTuber mit Hass und Hetze zu überziehen, so YouTube, das soll aufhören. So können Nutzer in Zukunft zwar noch ein negatives Votum abgeben, dieses wird aber nicht mehr angezeigt, sondern verbessert nur noch die Empfehlungsfunktion für Videos. Lediglich noch die positiven Stimmen sollen in absoluten Zahlen unter den Videos gezeigt werden. Instagram experimentiert mit ähnlichen Features.

Allerdings ist auch der Wert dieser Maßnahme umstritten, denn ohne die Möglichkeit, positive und negative Reaktionen im Verhältnis zu betrachten, entfällt auch die Möglichkeit, Resonanzen und Stimmungen im Publikum zu erkennen.

Was haltet ihr von dieser Maßnahme? Teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren!

