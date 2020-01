XXL-Apple-Jahresrückblick | Gerüchte und Erwartungen für 2020 | Unsere Tops und Flops – Apfelplausch 126

Heute blicken wir ein wenig zurück und schauen gleichzeitig voraus. Das Apple-Jahr 2019 und seine Produkte wollen wir ein wenig reflektieren und zugleich unsere Erwartungen für das neue Jahr formulieren. – willkommen zum Apfelplausch 126, bei dem wir wieder einen Gast in der Sendung haben.

Heute starten wir zur Abwechslung mal ohne Mails von euch, denn wir haben eine Sondersendung und für diese haben wir uns eine ganze Menge vorgenommen. Tatsächlich wurde es auch der längste Apfelplausch, den es je gab. Wir wollen heute ein wenig auf das vergangene Jahr bei Apple zurückblicken und tun dies anhand der verschiedenen Produkte, die es 2019 neu gab. Gleichzeitig blicken wir voraus und skizzieren, was 2020 zu erwarten ist und auch darüber hinaus möglich wäre.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gewinnspiel

Intro und Gewinnspiel 00:08:00: Die Apple Watch und watchOS | Zukunft des Apple-Watch-Design

Die Apple Watch und watchOS | Zukunft des Apple-Watch-Design 00:38:30: Das iPhone und iOS: iPhone wieder erste Liga | iOS mit Luft nach oben

Das iPhone und iOS: iPhone wieder erste Liga | iOS mit Luft nach oben 01:25:40: Das iPad und iPadOS: iPad Pro als Laptop-Ersatz? | iPad Lineup diskutiert

Das iPad und iPadOS: iPad Pro als Laptop-Ersatz? | iPad Lineup diskutiert 01:49:40: Die Macs und macOS Catalina: MacBook-Lineup | Kommt das 12-Zoll wieder? | Kommt ein 14 Zoll MacBook Pro?

Die Macs und macOS Catalina: MacBook-Lineup | Kommt das 12-Zoll wieder? | Kommt ein 14 Zoll MacBook Pro? 02:15:00: Ist Apple auf dem richtigen Weg? | Tops und Flops des Jahres und Jahrzehnts

Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Ihr hört den Apfelplausch gerne und wollt uns ein bisschen unterstützen? Das würde uns unglaublich freuen…

-> Apfelplausch auf Patreon unterstützen

Wir beginnen mit der Apple Watch und sprechen über die Neuerungen, die vor allem durch watchOS 6 auf die Uhr kamen. Hardwaremäßig tat sich ja nicht sehr viel im vergangenen Herbst. Umso interessanter ist, was Apple für die Apple Watch Series 6 vorgesehen hat. Gibt es neue Sensoren oder doch eine Kamera?

iPhones und iOS

Klar ist, das iPhone 11 Pro setzt wieder Maßstäbe bei der Smartphonefotografie, nachdem Apple hier zuletzt Boden verloren hatte. Klar ist aber auch, softwaretechnisch lief es mit iOS 13 zuletzt nicht besonders gut für Apple. Bleibt zu hoffen, dass iOS 14 hier Besserung verschafft. Und was ist mit dem iPhone 2020: Werden wir ein Gerät ohne Notch sehen?

Das iPad 2019 und 2020

Letztes Jahr brachte zwei neue iPads: Das iPad Air und das iPad Mini wurden aktualisiert und beide Geräte finden ihre Käufer, wie wir in der Sendung feststellen. 2020 wird dann wohl das iPad Pro ein wenig aktualisiert, vermutlich bekommt es die Kamera des iPhone 11 Pro. Allerdings wird das iPad Pro so schnell keinen Computer ersetzen, dafür fehlen am iPad einfach nach wie vor grundlegende Eigenschaften eines solchen, oder?

Was bringt 2020 für den Mac?

Und am Ende sprechen wir noch ein wenig über den Mac: 2019 brachte Updates für verschiedene MacBook-Modelle und den Mac Pro zum Ende hin. Auch das neue MacBook Pro 16 Zoll wurde 2019 vorgestellt, folgt nun 2020 das 14 Zoll-Modell, das das 13 Zoll-MacBook Pro ablöst? Auch steht noch immer ein MacBook mit ARM-Prozessor im Raum, das Apple früher oder später bringen könnte.

Zum Schluss runden wir unseren Rück-Ausblick noch mit einem Blick auf Apple TV+ ab, der fällt zugegebenermaßen recht ernüchternd aus.

Trotzdem viel Spaß beim Hören!

Podcast direkt anhören

