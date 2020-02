Word, Excel und PowerPoint: Microsoft Office App for iPhone erschienen

Die Microsoft App for iPhone ist veröffentlicht worden, in der Word, Excel und PowerPoint unter einer Oberfläche vereint wurden. Der große Pluspunkt der Anwendung ist, dass nur einzelner Download benötigt wird und die Dateigröße klein ist.

Was bietet die Microsoft Office App for iPhone?

In der App profitiert der Anwender von einer Menge an Funktionen, wozu auch eine Kamera-Unterstützung gehört, mit der einfach Fotos von Dokumenten und Tabellen in Microsoft Excel oder Word Dateien umgewandelt werden können. Ein “Action”-Panel bietet einige Aufgaben griffbereit, wie PDF-Dokumente unterschreiben und das Einscannen von QR-Codes.

Microsoft hat in seinem aktuellen Blog-Eintrag die wichtigsten Vorteile der Office App for iPhone kurz beschrieben. Word, Excel und PowerPoint sind in einem einzigen Programm vereint worden und spart Speicherplatz im iPhone.

Die Lens-Technologie wurde integriert, mit der aufgenommene Fotos in editierbare Dokumente für Microsoft Word und Excel umgewandelt werden können. Das Einscannen von PDFs und Whiteboards mit einer automatischen Digitalisierung macht es einfacher, die Inhalte zu lesen.

Anwender-Feedback entscheidend

Im November 2019 startete der öffentliche Test der Office App. Nach der Ankündigung meldeten sich zehntausende Nutzer für eine Erprobung der App für Google Android und iOS an. Das Nutzerlimit beim Apple TestFlight-Programm wurde innerhalb weniger Stunden mit 10.000 Anwendern erreicht.

Basierend auf dem Feedback der Testnutzer wurde die Office App verbessert, Wünsche der Nutzer berücksichtigt und umgesetzt. Laut Microsoft sollen in den kommenden Monaten mit der Diktierfunktion, Excel Kartenansicht und einer Powerpoint-Übersicht drei neue Funktionen hinzukommen.

Im Apple App-Store steht die Microsoft Office App ab sofort zum Download bereit.

