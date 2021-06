Home Betriebssystem Wie heißt macOS 12? Erneuter Kalifornien-Bezug deutet sich an

Wie heißt macOS 12? Erneuter Kalifornien-Bezug deutet sich an

Jede macOS-Version kommt neben der numerischen Bezeichnung mit einem Titel, Apple greift hier seit Jahren schon auf besonders populäre Plätze in Kalifornien zurück. Knapp eine Woche vor der Vorstellung des nächsten macOS gibt es noch keine konkreten Hinweise auf dessen Namen, man kann allerdings spekulieren: Apple lässt sich immer wieder Bezeichnungen für mögliche Systemversionsnamen schützen.

Wie heißt macOS 12? Eine Woche vor der WWDC 2021, auf deren Keynote am kommenden Montag Abend deutscher Zeit die jeweiligen Betas der neuen Systemversionen vorgestellt werden, kommen erste etwas greifbarere Spekulationen zum möglichen Namen von macOS 12 auf. Es wird aktuell erwartet, dass Apple das kommende macOS tatsächlich mit der Versionsnummer 12 veröffentlichen wird, aber wie wird das Namensscheck sich ändern?

Seit vielen Jahren nutzt Apple hier die Bezeichnungen besonders prominenter Plätze im eigenen Heimatstaat Kalifornien. Ein Rückblick in Namen: Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina und aktuell Big Sur. Und der kommende macOS-Name knüpft eventuell erneut an diese Tradition an.

Heißt macOS 12 womöglich Mammoth?

Apple registriert sich stets reihenweise Bezeichnungen oder Ausdruckskombinationen als Wortmarken, daraus kann man Spekulationen über mögliche Produktbezeichnungen ableiten. Allerdings werden nicht alle dieser Einträge für immer aufrecht erhalten.

So ist etwa bereits klar, dass macOS 12 nicht Skyline oder Pacific heißen wird, diese beiden Markennamen wurden, wie eine ganze Reihe weiterer, vor geraumer Zeit von Apple nicht mehr verlängert. Verlängert wurde dagegen aber Mammoth und zwar erst am 29. April. Heißt macOS 12 also so? Es würde passen: Damit könnte Apple sich auf Mammoth Lakes beziehen, ein Skigebiet unweit der Sierra-Bergregion und des Yosemite-Nationalparks, die wir beide schon als Namenspate für frühere macOS-Versionen kennen.

Oder heißt macOS 12 womöglich Monterey? Das ist ein Begriff, der in der Vergangenheit mehrfach auf früheren WWDCs von Apple-Managern fallen gelassen wurde und der auch einen Bezug zu Kalifornien hat.

Apple hat auch dieses eingetragene Warenzeichen erst im Dezember 2020 erneuert und im Februar eine verlängerte Nutzungserlaubnis erhalten. Wie macOS 12 am Ende tatsächlich heißt, erfahren wir kommende Woche.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!