Home Apps Widgetsmith für iOS bietet neue Gesundheits- und Fitness-Widgets

Widgetsmith für iOS bietet neue Gesundheits- und Fitness-Widgets

Verfasst von Hannes // 12. Januar 2021 um 16:20 Uhr // Apps // Apple, Gesundheit // Keine Kommentare

Die App Widgetsmith für iOS wurde mit dem letzten Update um neue Gesundheits- und Fitness-Widgets für den Startbildschirm des iPhone erweitert.

Die neuen Widgets dienen der Schrittzählung, der Anwender kann sein tägliches Schrittziel festlegen und seine Schritte anschließend auf dem iOS-Homescreen verfolgen.

Was bietet Widgetsmith?

Das Update für die App Widgetsmith (Affiliate-Link) beinhaltet eine Sammlung an Gesundheitwidgets und ein neues Foto-Widget, welches das Wetter anzeigen kann. In dem Programm werden zahlreiche Widgets zur Schrittzählung geboten, das den Anwender die Möglichkeit bietet, ein tägliches Schrittziel festzulegen und auf den iOS 14-Startbildschirm zu legen. Das Widget zeigt den Fortschritt bei der Schrittanzahl an.

Im Rahmen der Aktualisierung sind neue Widgets veröffentlicht worden, die verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung von Aktivitäten auf der Apple Watch bieten.

Im App Store für iOS ist Widgetsmith kostenlos mit In-App-Abonnements für das iPhone und iPad verfügbar, um auf ausgewählte Grafiken, Themen und Datentypen zugreifen zu können.

Der Entwickler schreibt in den Notizen zum Update:

Start of 2021 right with a new collection of health focused widgets. I’ve added step counting widgets that let you specify your daily step goal, along with a number of new visualizations for your Apple Watch’s activity data.

I also added a new photo widget that displays the weather with your selected photograph.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!