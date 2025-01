Home Sonstiges „Wicked“-Regisseur nutzt Apple Vision Pro zur Postproduktion

„Wicked“-Regisseur nutzt Apple Vision Pro zur Postproduktion

Auf dem breiten Massenmarkt enttäuscht die Vision Pro weitestgehend, spezifische Anwendungsfälle zeigen jedoch, welches Potenzial in der Brille steckt. Nun hat Apple ein Video veröffentlicht, in dem der Einsatz der Vision Pro durch einen Regisseur in der Postproduktion eines Films gezeigt wird.

Jon M. Chu ist der Regisseur des Apple TV+-Films „Wicked“. In einem kurzen Interview-Clip auf YouTube beschreibt er, wie er die Vision Pro zur Nachbearbeitung des Films genutzt hat. Wir haben euch das Video hier eingebettet.

„Wicked Director Jon M. Chu Makes Movie Magic with Apple Vision Pro | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

“A Rocketship for my imagination”

Chu beschreibt, wie er von einem riesigen, virtuellem Bildschirm auf der Vision Pro profitiert. So einen könnte er zwar auch daheim in realer Form nutzen, doch die verschiedenen Drehorte auf der ganzen Welt verlangen eine gewissen Mobilität seines Setups. Dank Gestensteuerung kann er Fehler in der Nachbearbeitung einfach und schnell markieren.

Dafür sei die Vision Pro ideal, die der Regisseur als „Rakete für seine Vorstellungskraft“ beschreibt. Das ist eine Anspielung auf ein Zitat von Steve Job, der einmal gesagt hat, dass Computer wie Fahrräder für das menschliche Gehirn verstanden werden müssen.

Wicked ist ein Musical-Film basierend auf dem Klassiker „Der Zauberer von Oz“. Er läuft auf Apple TV+ und kann ab sofort vorbestellt werden. Über die Vision Pro ist der Film in 3D verfügbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.