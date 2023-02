Home Apps Wichtiges Update für Controller for HomeKit

5. Februar 2023

In den vergangenen Wochen war Apple mit HomeKit und seiner Home-App das Glück nicht so hold, weshalb App-Alternativen wieder stärker in den Fokus gerückt sein dürften. Controller for HomeKit zählt dabei zu den Apps mit dem größten Funktionsumfang und hier gab es ein enorm wichtiges Update.

Controller for HomeKit in Version 6.1.2

Dises Update bringt keine neuen Funktionen mit, ist aber dennoch enorm wichtig. Damit gehen die Entwickler eine Vielzahl von Bugs an, die sich in den letzten Wochen eingeschlichen haben. Wer also Probleme hat, der sollte dieses Update umgehend installieren. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Dieses Update enthält Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen.

Apple Watch: Korrektur des getönten Komplikationssymbols. Die Unterstützung für benutzerdefinierte Icons wurde entfernt.

Benachrichtigungen: Unterstützung von Emojis und Nicht-Asci-Sprachen.

Setup-Codes: Verbesserte Behandlung von führenden Nullen in manuellen Codes.

Backups: Verbesserte Berechnung der Zeit, die seit der „letzten Sicherung“ vergangen ist.

Zubehör-Setup: Das Schließen des Dialogs „Zubehör hinzufügen“ führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung.

Benutzer-Setup: Optischer Fehler bei sich überlappenden Schaltflächen behoben.

Intelligente Ordner: Verbesserte Handhabung von unbenannten Ordnern.

Intelligente Ordner: Verbesserte Lokalisierung der Optionen.

Automatisierung: Verbesserte Beschreibung der Benutzeranwesenheits-Startereignisse für ausgewählte Benutzer.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von version 6 wurde jedoch erheblich and er Preisschraube gedreht. Kostete die Pro-Version, nur mit der lassen sich die Benachrichtigungen nutzen, bisher monatlich 2,99€ Euro, werden nun satte 5,99 Euro fällig. Den Einmalkauf erhöht man von ehemals 49,99 Euro auf nunmehr 79,99 Euro. Ehrlich gesagt tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Nach wie vor ist sie einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.

Immerhin ist sie als Universal-App programmiert und lässt sich damit auch einem Mac mit Apple Silicon nutzen, diesen Hinweis wollen wir nicht unterschlagen.

