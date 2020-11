Home Betriebssystem Wichtige Sicherheitsupdates: Apple schließt Lücken in macOS Mojave und High Sierra

Wichtige Sicherheitsupdates: Apple schließt Lücken in macOS Mojave und High Sierra

Apple hat zuletzt auch noch zwei seiner älteren Versionen von macOS aktualisiert. Wichtige Sicherheitsupdates für macOS Mojave und macOS High Sierra wurden zum Download bereitgestellt. Letztere macOS-Version hat nun vielleicht das letzte Update seines Supportzyklus erreicht.

Neben der Veröffentlichung von macOS Big Sur für alle Nutzer in der Version 11.0.1 am Donnerstag Abend hat Apple zuletzt auch noch ein wenig Produktpflege betrieben. Es wurden Sicherheitsupdates für macOS Mojave und macOS Big Sur veröffentlicht.

Sie beseitigen drei gravierende Sicherheitslücken, Zwei davon stecken im Kernel von macOS. Die Schwachstellen erlauben das Einschleusen und Ausführen von Code aus der Ferne.

Lücken in macOS wurden von Google entdeckt

Laut Aussage von Apple habe man Hinweise darauf, dass die Lücken aktuell bereits von Angreifern ausgenutzt werden. Wer also aktuell noch auf macOS Mojave oder macOS High Sierra setzen muss oder dies bewusst tut, sollte die entsprechenden Updates einspielen. Im Fall von macOS High Sierra könnte das jüngste Update die letzte Aktualisierung sein.

Apple versorgt in der Regel die jeweils aktuelle sowie die zwei vorangegangenen Versionen mit relevanten Sicherheitsupdates. Entdeckt worden waren die Schwachstellen von Mitarbeiten des Project Zero von Google, die aktuellen Versionen von macOS Catalina, iOS 14 und watchOS sowie tvOS wurden bereits Anfang November entsprechend aktualisiert.

Unterdessen existieren eine Reihe weiterer Lücken, die bis jetzt nur in macOS Big Sur geschlossen wurden. Ob und wann hier Updates für die Vorgängerversionen erscheinen, muss sich noch zeigen.

