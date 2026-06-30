Das seht ihr bei Prime Video im Juli 2026

Wir stehen kurz vor dem Monatswechsel und wollen damit schnörkellos die Neuheiten bei Prime Video ankündigen. Denn hier kommen sowohl Film- als auch Serienfans voll auf ihre Kosten.
Die Neuzugänge bei Prime Video
Aktuell läuft ja noch die Weltmeisterschaft in den USA, das Turnier geht noch fast bis Mitte Juli. Das Endspiel soll am 11. Juli in New Jersey im East Rutherford Stadium stattfinden. Doch auf Spitzensport muss man nicht verzichten:
Die neuen Filme
Ab dem 01. Juli
- X
- 1984
- Anatevka
- Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe
- Booksmart
- Bottoms
- Bones and All
- Capote
- Das Urteil von Nürnberg
- Der Mann im Mond
- Der Spion
- Die Geschichte der Dienerin
- Die glorreichen Sieben
- Die glorreichen Sieben (2016)
- Drei Amigos!
- Ein Fisch namens Wanda
- Fuze | Exclusive
- Jeepers Creepers: Reborn
- Jujutsu Kaisen 0
- Königin der Wüste
- Landschaft mit unsichtbarer Hand
- Latigo
- Memory – Sein letzter Auftrag
- Queen Bees
- Road House
- Ronin
- Umzingelt
- Leben und Sterben in L.A.
- Viel Lärm um nichts
- Von Löwen und Lämmern
- Zwei Glorreiche Halunken
Ab dem 02. Juli
- Life After Fighting
- Underwater – Es ist erwacht
Ab dem 03. Juli
- Lottergeist Beetlejuice
Ab dem 04. Juli
- Don’t Worry Darling
Ab dem 05. Juli
- Bagman
- Acid – Tödlicher Regen
- Nosferatu – Der Untote
Ab dem 06. Juli
- Vacation Friends
- Vacation Friends 2
- The Nun II
- Johnny English
- Trolls World Tour
- Control Room
Ab dem 07. Juli
- Dunkirk
Ab dem 09. Juli
- Tenet
- The Last Duel
Ab dem 10. Juli
- Interstellar
- Boulevard
Ab dem 11. Juli
- Der Marsianer – Rettet Mark Watney
- Ewig Dein
Ab dem 12. Juli
- Angst und Schrecken in Las Vegas
- Ein Fest fürs Leben
Ab dem 13. Juli
- They See You
- Silent Zone
Ab dem 15. Juli
- Evil Dead Rise
- Final Destination
- Conjuring: Die Heimsuchung
- Meg
- Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen
Ab dem 16. Juli
- Rio
- Rio 2
- Troja
Ab dem17. Juli
- Landkrimi: Endabrechnung
- Focus
- Get Away
- Wildcat
Ab dem 19. Juli
- Vultures
- Der Weiße Hai
- Der Weiße Hai 2
- Der Weiße Hai 3
- Der Weiße Hai IV: Die Abrechnung
Ab dem 20. Juli
- The Cut
- Greenland
- Greenland 2
- Game Night
- Heretic
Ab dem 22. Juli
- Der Große Gatsby
Ab dem 23. Juli
- Mindcage
- Honey
Ab dem 25. Juli
- Er steht einfach nicht auf Dich
Ab dem 26. Juli
- Die Farbe Lila
Ab dem 28. Juli
- I Am Legend
Ab dem 29. Juli
- Atomic Blonde
- The Devil’s Mouth
Ab dem 30. Juli
- Alice, Darling
Live-Sport
Ab dem 29. Juli
- Wimbledon live
Die neuen Serien
Ab dem 01. Juli
- Elle | Staffel 1
- Poker Face | Staffel 2
Ab dem 02. Juli
- Isakapatnam | Staffel 1
Ab dem 03. Juli
- Loyalty Game | Staffel 1
Ab dem 06. Juli
- Absentia | Staffel 1-3
- Biester | Staffel 1-2
- Vorstadtweiber | Staffel 3-6
Ab dem 12. Juli
- The Westies | Staffel 1
Ab dem 13. Juli
- Braunschlag | Staffel 1
- Murder 101 | Staffel 1
Ab dem 15. Juli
- Ride or Die | Staffel 1
Ab dem 17. Juli
- Young Farts Trailer Parts | Staffel 1
- Jesy Nelson: Life Changing | Staffel 2
Ab 18. Juli
- Suits | Staffel 1-9
Ab 20. Juli
- Person Of Interest | Staffel 1-5
Ab dem 31. Juli
- Batman: Caped Crusader | Original | Staffel 2
- The Way Out | Exclusive | Staffel 2