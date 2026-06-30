Das seht ihr bei Prime Video im Juli 2026

Wir stehen kurz vor dem Monatswechsel und wollen damit schnörkellos die Neuheiten bei Prime Video ankündigen. Denn hier kommen sowohl Film- als auch Serienfans voll auf ihre Kosten.

Die Neuzugänge bei Prime Video

Aktuell läuft ja noch die Weltmeisterschaft in den USA, das Turnier geht noch fast bis Mitte Juli. Das Endspiel soll am 11. Juli in New Jersey im East Rutherford Stadium stattfinden. Doch auf Spitzensport muss man nicht verzichten:

Die neuen Filme

Ab dem 01. Juli

X

1984

Anatevka

Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe

Booksmart

Bottoms

Bones and All

Capote

Das Urteil von Nürnberg

Der Mann im Mond

Der Spion

Die Geschichte der Dienerin

Die glorreichen Sieben

Die glorreichen Sieben (2016)

Drei Amigos!

Ein Fisch namens Wanda

Fuze | Exclusive

Jeepers Creepers: Reborn

Jujutsu Kaisen 0

Königin der Wüste

Landschaft mit unsichtbarer Hand

Latigo

Memory – Sein letzter Auftrag

Queen Bees

Road House

Ronin

Umzingelt

Leben und Sterben in L.A.

Viel Lärm um nichts

Von Löwen und Lämmern

Zwei Glorreiche Halunken

Ab dem 02. Juli

Life After Fighting

Underwater – Es ist erwacht

Ab dem 03. Juli

Lottergeist Beetlejuice

Ab dem 04. Juli

Don’t Worry Darling

Ab dem 05. Juli

Bagman

Acid – Tödlicher Regen

Nosferatu – Der Untote

Ab dem 06. Juli

Vacation Friends

Vacation Friends 2

The Nun II

Johnny English

Trolls World Tour

Control Room

Ab dem 07. Juli

Dunkirk

Ab dem 09. Juli

Tenet

The Last Duel

Ab dem 10. Juli

Interstellar

Boulevard

Ab dem 11. Juli

Der Marsianer – Rettet Mark Watney

Ewig Dein

Ab dem 12. Juli

Angst und Schrecken in Las Vegas

Ein Fest fürs Leben

Ab dem 13. Juli

They See You

Silent Zone

Ab dem 15. Juli

Evil Dead Rise

Final Destination

Conjuring: Die Heimsuchung

Meg

Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen

Ab dem 16. Juli

Rio

Rio 2

Troja

Ab dem17. Juli

Landkrimi: Endabrechnung

Focus

Get Away

Wildcat

Ab dem 19. Juli

Vultures

Der Weiße Hai

Der Weiße Hai 2

Der Weiße Hai 3

Der Weiße Hai IV: Die Abrechnung

Ab dem 20. Juli

The Cut

Greenland

Greenland 2

Game Night

Heretic

Ab dem 22. Juli

Der Große Gatsby

Ab dem 23. Juli

Mindcage

Honey

Ab dem 25. Juli

Er steht einfach nicht auf Dich

Ab dem 26. Juli

Die Farbe Lila

Ab dem 28. Juli

I Am Legend

Ab dem 29. Juli

Atomic Blonde

The Devil’s Mouth

Ab dem 30. Juli

Alice, Darling

Live-Sport

Ab dem 29. Juli

Wimbledon live

Die neuen Serien

Ab dem 01. Juli

Elle | Staffel 1

Poker Face | Staffel 2

Ab dem 02. Juli

Isakapatnam | Staffel 1

Ab dem 03. Juli

Loyalty Game | Staffel 1

Ab dem 06. Juli

Absentia | Staffel 1-3

Biester | Staffel 1-2

Vorstadtweiber | Staffel 3-6

Ab dem 12. Juli

The Westies | Staffel 1

Ab dem 13. Juli

Braunschlag | Staffel 1

Murder 101 | Staffel 1

Ab dem 15. Juli

Ride or Die | Staffel 1

Ab dem 17. Juli

Young Farts Trailer Parts | Staffel 1

Jesy Nelson: Life Changing | Staffel 2

Ab 18. Juli

Suits | Staffel 1-9

Ab 20. Juli

Person Of Interest | Staffel 1-5

Ab dem 31. Juli