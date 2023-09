Home Sonstiges Wer auf Leder steht: Nomad bietet Modern Leather Case für iPhone-15-Serie an

Entweder genießt man sein iPhone pur oder man packt es in ein gutes Case zum Schützen. Wer sich für ein Case interessiert, lässt sich auch hier in zwei Gruppen einteilen: Die einen bevorzugen das Original, die anderen greifen gerne auf zahlreiche Drittanbieter zurück. Wer beim Original jedoch Leder bevorzugt, muss ab diesem Herbst zwingend außerhalb von Apple fündig werden. Hier bietet sich Nomad an.

Modern Leather Case

Die moderne Lederhülle im zeitlosen Design von Nomad schützt die kürzlich vorgestellten iPhone-15-Modelle und ist dank der integrierten Neodym-Magnete mit beliebigem MagSafe-Zubehör kompatibel. Die Magnete sind deutlich stärker als im Original von Apple und sind gerade in Kombination mit dem Wallet ein Segen. Innen ist eine Auskleidung von Mikrofaser vorhanden, mit das iPhone vor Kratzern geschützt wird. Verstärkte Ränder mit einem leichtem Überstand am Display sorgen dafür, dass das iPhone auch bei Stürzen gut geschützt ist. Anbei die wichtigsten Daten:

Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität mit Apple-zertifiziertem Zubehör

800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches MagSafe-Zubehör

Die Kombination aus einem inneren und einem äußeren Bumper hilft, Stöße beim Aufprall zu absorbieren und ermöglicht so einen Schutz des iPhones bei Stürzen aus bis zu 2.5 Metern Höhe

Das nachhaltig erzeugte Vollnarbenechtleder entwickelt mit der Benutzung ein individuelles Aussehen

Schwarzer Kameraring zum Schutz der Kamera

Weiche Mikrofaserauskleidung verhindert Kratzer am Gerät.

Eloxierte Aluminiumknöpfe für einen hochwertigen Look

Kompatibel mit Qi- und MagSafe-Ladegeräten

Doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband (Schlüsselband nicht enthalten)

Schlichtes, hochwertiges Aussehen

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Hüllen sind für alle Modelle des iPhone 15 verfügbar und in den drei klassischen Farben Braun, Hellbraun und Schwarz verfügbar. Mit 59,95 Euro ist der Hersteller zudem günstiger als Apple.

