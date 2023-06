Home iPhone Wegen iPhone-Unfallerkennung: Anzahl der Notrufe während Musikfestival explodiert

Apples Unfallerkennung hat offenbar auch auf einem Festival für eine Flut an Fehlalarmen gesorgt. In der Menge tanzende Menschen lösten offenbar unbeabsichtigt massenhaft den Notruf aus. Apple und die lokalen Stellen konnten das Problem scheinbar provisorisch eindämmen.

Apples Unfallerkennung auf dem iPhone 14 hat scheinbar erneut für eine Flut an Notrufen ohne echten Notfall der iPhone-Besitzer gesorgt. Auf dem Festival Bonnaroo im Manchester, Tennessee lösten iPhones offenbar fünfmal so viele Notrufe aus, wie normalerweise während dieser Veranstaltung anfallen, berichteten lokale Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Veranstaltung zog rund 80.000 Besucher an, was ohnedies schon für eine starke Auslastung der Rettungsdienste gesorgt hätte.

Wie es scheint, wurde die Unfallerkennung durch das Tanzen in der Menge ausgelöst, das iPhone 14 und die Apple Watch ab Series 8 verfügen über dieses Feature, das bei heftigen Bewegungen ausgelöst wird, es soll allerdings hauptsächlich bei Autounfällen ausgelöst werden.

Alle Notrufe konnten beantwortet werden

Die Ersthelfer wandten sich während der Veranstaltung an Apple, um das Problem zu melden, wo man anbot, Spezialisten zu schicken. Im weiteren gelang es aber offenbar auch telefonisch, das Problem einzugrenzen.

Zudem wurden die Festivalbesucher aufgefordert, die Unfallerkennung zeitweise zu deaktivieren, dadurch allein gelang es, das Aufkommen Die Organisatoren zeigten sich aber dennoch versöhnlich: Die Auslastung der Disponenten und Helfer sei hoch gewesen, aber man habe sich auf eine starke Auslastung vorbereitet und es sei sichergestellt gewesen, dass jeder Notruf umgehend angenommen und sorgfältig bearbeitet wurde.

