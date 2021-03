Home Betriebssystem watchOS 7.4 Beta 6: Entwickler können neue Testversion laden

Apple hat heute Abend auch watchOS 7.4 Beta 6 für die Developer vorgelegt. Alle registrierten Entwickler können die neue Beta ab sofort laden und installieren, sie folgt eine Woche auf die vorangegangene Testversion. Das Update in seiner finalen Version für alle Nutzer dürfte ebenfalls bald verfügbar sein.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 6 sowie macOS Big Sur 11.3 Beta 6 auch die seihte Beta von watchOS 7.4 an die Entwickler verteilt. Alle registrierten Developer können die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren.

Um mit der Installation von watchOS 7.4 Beta 6 zu beginnen, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Beta 6 von watchOS 7.4 folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta und dürfte nur mehr allgemeine Verbesserungen der Performance und Fehlerbeseitigungen enthalten. Bemerkt ihr neue Beobachtungen, sagt uns gern bescheid.

watchOS 7.4 wird bald für alle Nutzer veröffentlicht

Das kommende Update auf watchOS 7.4 bringt unter anderem die Voraussetzung dafür, die Apple Watch zu nutzen, um ein iPhone mit Face ID zu entsperren, obwohl der Nutzer eine Maske tragen muss. Hierzu muss die Apple Watch in entsperrten Zustand am Handgelenk getragen werden. Apple wird das Update auf watchOS 7.4 bereits in Bälde für alle Nutzer als kostenlosen Download zur Verfügung stellen.

