macOS Big Sur 11.3 Beta 6 für Developer ist ebenfalls da

Apple hat heute Abend auch macOS 11.3 Beta 6 für die Entwickler vorgelegt. Auch diese Aktualisierung der Testversion kann ab sofort von allen Entwicklern geladen und installiert werden. macOS 11.3 wird in wenigen Wochen für alle Nutzer als kostenloses Update verteilt.

Der Update-Vorgang kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden. Diese sechste Beta erscheint eine Woche auf die vorangegangene Testversion.

Die jüngste sechste Beta dürfte vor allem noch einmal die allgemeine Performance und Stabilität von macOS Big Sur 11.3 verbessern, relevante Änderungen sind nicht mehr zu erwarten. Falls euch indes dennoch etwas interessantes auffällt, lasst es uns auf jeden Fall unter diesem Artikel wissen.

macOS Big Sur 11.3 kommt bald für alle Nutzer

Als Neuerung bringt macOS Big Sur 11.3 unter anderem die Möglichkeit, die Fenster, in denen iPadOS-Apps ausgeführt werden, in der große freier anzupassen und fügt ihnen zudem noch eine verbesserte Tastatursteuerung hinzu. Weiterhin bringt das Update auf macOS Big Sur 11.3 die Möglichkeit, die Startseite von Safari individueller an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Zudem spielt die Musik-App nach dem Ende einer Playlist nun ähnliche Musik.

Das Update auf macOS Big Sur 11.3 wird in Kürze für alle Nutzer als kostenloses Update zum Download bereitgestellt werden.

