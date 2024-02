Home Smart Home Was ist eigentlich mit den HomeKit Secure Routern los?

Was ist eigentlich mit den HomeKit Secure Routern los?

HomeKit läuft nicht immer reibungslos, bietet dennoch aber diverse Vorteile. Um als Hersteller die begehrte Zertifizierung zu erhalten, muss man einen strengen Prozess bei Apple durchlaufen. Für Kunden bedeutet das deutlich weniger Aufwand nach dem Kauf. Zertifizierung ist dabei ein gutes Stichwort, denn eine davon läuft seit geraumer Zeit unter dem Radar und es gab in der Vergangenheit kaum neue Hardware. Die Rede ist von Routern, die das Label „HomeKit Secure Router“ führen dürfen.

Welche Vorteile bietet HomeKit Secure Router

Vereinfacht gesagt, kann man damit den Datenstrom nach draußen regeln. In Kombination mit HomeKit lässt sich so auch extrem günstige, zumeist von chinesischen Herstellern produzierte, Hardware für das Smart Home einsetzen, da man das „Nach Hause telefonieren“ mit wenigen Klicks eindämmen kann. Doch die Auswahl der entsprechenden Router ist begrenzt.

HomeKit Secure Router vor einer ungewissen Zukunft?

Zunächst hieß es kurz nach der CES 2024, dass Apple aktuell keine Zertifizierungsanfragen von Router-Herstellern entgegen nimmt. Unter anderem HomeKit News sprach davon in seinem Podcast. Diese Meldung wurde wenig später von 9to5Mac revidiert – Hersteller können sehr wohl weiterhin ihre Geräte bei Apple für die entsprechende Zertifizierung einreichen. Allerdings ist seit geraumer Zeit kein neues Routermodell von irgendeinem Hersteller erschienen, zumindest konnten wir keine Neuankündigung finden. Und das lässt dann Interpretationsspielraum, wie Apple damit zukünftig verfahren will. Oder soll auch diese Zertifizierung zukünftig in dem aktuell wieder gemunkelten homeOS aufgehen?

