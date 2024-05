Home Apple Vorbild EU: Indien arbeitet an eigenem DMA

Nach der EU bringen nun Regierungen in verschiedenen weiteren wichtigen Absatzmärkten neue Regulierungsvorhaben im Stil des DMA auf den Weg. Apple sieht sich so wohl auch bald in Indien mit einem Gesetz konfrontiert, das sich in weiten Teilen am Digital Markets Act orientiert. Es sieht so etwa auch vor, das Sammeln von Nutzerdaten zur weiteren Verwertung einzuschränken und die App Stores zu öffnen.

Der Digital Markets Act der EU findet Nachahmer in aller Welt. Das Gesetzespaket soll für mehr Wettbewerb und vor allem einen faireren Marktzugang sorgen, der Gedanke kommt an. So ist etwa in Japan ein Gesetz in Vorbereitung, das sich eng am DMA orientiert – und nun auch in Indien.

Indien will den DMA kopieren

Der indische DMA-Klon trägt den Namen Digital Competition Bill und sieht ähnliche Auflagen vor, wie das Original. Unternehmen sollen private Nutzerdaten nicht zu dem Zwecke sammeln und kombinieren dürfen, um sich damit zusätzliche wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen.

Auch sollen die App Stores von Apple und Google ohne die bekannten Einschränkungen betrieben werden, die Betreiber sollen etwa den Weg für Downloads von dritter Seite aus freimachen, wie es der DMA in Europa auch vorschreibt.

Erwartbarer Widerstand der Tech-Giganten

Das kommt bei Apple, Google und Amazon erwartungsgemäß nicht gut an. Sie ersuchen die indische Regierung ganz offen, das Gesetz zu überarbeiten und zu entschärfen, berichten Agenturen. Dabei verweisen auf mögliche Kostensteigerungen für Verbraucher. Das Gegenteil dürfte indes der Fall sein, sobald eine umfassende Liberalisierung des App-Ökosystems in einem Markt verwirklicht wurde. So sieht es auch die indische Regierung.

Sie sieht zu viel Einfluss bei einigen wenigen Playern und die Digital Competition Bill sieht Strafen von bis zu 10% des globalen Umsatzes eines Unternehmens vor. Zunächst werden nun Angaben von den betroffenen Akteuren eingeholt, bevor das Gesetzgebungsverfahren in die nächste Phase gehen kann.

