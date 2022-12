Home Mobilfunk Vodafone erreicht Ausbauziele vorzeitig und will sechs Millionen Menschen den Mobilfunk gebracht haben

Vodafone will nach eigenen Angaben seine Ausbauziele für den Mobilfunk in Deutschland für dieses Jahr erreicht haben und das sogar vorzeitig. Das Unternehmen erklärte stolz, nun mehr als 98% der Haushalte mit LTE versorgen zu können, es ist jedoch wichtig, hier genau hinzuschauen.

Vodafone hat die Ausbauziele der Bundesnetzagentur erreicht, das erklärte der deutsche Ableger des Mobilfunkkonzerns zuletzt in einer Pressemitteilung. Danach versorge Vodafone nun mehr als 98% der deutschen Haushalte mit LTE bei Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s.

Rund 80% der Haushalte können sogar schon 5G nutzen, so Vodafone weiter. Hierzu hat das Unternehmen seit 2019 rund 2.600 neue Standorte aufgebaut und viele bestehenden Standorte ertüchtigt.

Was die Zahlen nicht verraten

Allein in diesem Jahr hat Vodafone 594 neue Standorte aufgebaut und 460 Standorte auf LTE aufgerüstet. Insgesamt sollen so rund sechs Millionen Menschen seit 2019 erreicht worden sein, die zuvor in einem Funkloch lebten. 5G wurde in diesem Jahr an 5.450 Standorten nachgerüstet und wird über 16.000 zusätzliche Antennen seit Jahresbeginn verbreitet. Damit sollen rund 65 Millionen Menschen erreicht werden.

Das sind zunächst eindrucksvolle Zahlen. Tatsächlich belegen unabhängige Netztests auch, dass sich im letzten Jahr alle drei deutschen Netzbetreiber deutlich verbessern konnten. Eine Zahl findet sich jedoch in den Verlautbarungen der Provider nie: Die effektive Flächenabdeckung.

Stets wird nur von abgedeckten Haushalten gesprochen, aus gutem Grund. Nach wie vor gibt es große weiße Flecken auf deutschem Boden, in denen mobilfunktechnisch gar nichts geht, diese sind auch, aber nicht nur in Wäldern und unzugänglichem Gebiet zu finden. Wer ein iPhone 14 hat, kann dort inzwischen zumindest per Satellit um Hilfe rufen. Doch noch immer ist auch der Empfang entlang von Straßen und Wasserstraßen sowie Zugstrecken nicht so, wie er sein sollte. Da ein Vollausbau wirtschaftlich nicht machbar ist, vom Gesetzgeber nicht explizit verlangt wird und daher wohl auch nie gegeben ist, wird es wohl nie eine zuverlässige Information über die tatsächliche Flächenabdeckung der Funknetze geben.

