visionOS hat jetzt sein eigenes, reguläres Beta-Programm

Apple hat heute Abend auch die erste Beta von visionOS 1.1 vorgelegt. Diese kann ab sofort auch von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Noch ist nicht klar, welche Neuerungen dieses Update mit sich bringt.

So installiert man Betas auf der Vision Pro

Die Installation einer Beta auf der Vision Pro ist denkbar einfach und ähnlich wie am iPhone: Der Bezug von Betas muss in den Einstellungen im Bereich Allgemein unter Software-Update aktiviert werden.

Keine Details über Neuerungen in der Beta

Noch ist nicht klar, welche Neuerungen in visionOS 1.1 Beta 1 eingeflossen sind. Das neue System steht noch am Anfang einer wohl langen Entwicklung und Apple wird zahlreiche Bugs beheben, aber auch noch fehlende Funktionen nachliefern müssen.

Es war zu erwarten, dass Apple umgehend auch mit einem regulären Beta-Programm für die Vision Pro beginnen wird, dieses startet heute. visionOS 1.1 Beta 1 steht für Developer ab sofort an der Brille bereit.

Vorerst werden wir neue Betas für visionOS nicht in unsere reguläre Berichterstattung aufnehmen, nur für diese erste Beta und die Modalitäten zur Installation machen wir eine Ausnahme. Sobald die Vision Pro in Deutschland offiziell erhältlich ist, berichten wir dann auch über neue Betas. Bis dahin greifen wir neue Features auf, die in Betas für visionOS vorbereitet werden, insofern sie interessant sind.

Wann die Vision Pro in Deutschland eingeführt werden wird, ist noch völlig unklar. Ein Launch noch vor Ende des Jahres ist den Gerüchten nach aber zumindest nicht völlig abwegig.

