Video zeigt: Darum hat das iPad 10 keinen Apple Pencil 2-Support

Das neue iPad 10 ist nicht mit dem Apple Pencil 2 kompatibel. Kunden müssen stattdessen die erste Generation des Stifts nutzen und damit sind einige Absonderlichkeiten verbunden. Ein Teardown zeigt, warum das so ist.

Das war einer der größten Aufreger der ersten Tage und löste Spott und Hohn aus: Das iPad 10 ist nicht nur drastisch teurer als sein Vorgänger geworden, es unterstützt den Apple Pencil zudem nicht in der moderneren zweiten Generation, nur der Apple Pencil 1 wird unterstützt. Der ist zudem nur mit einem zusätzlichen Adapter aufzuladen, der zeitweise schlicht nicht zu bekommen war.

Wieso aber ist das so? Ein Teardown von iFixit enthüllt den Grund.

Erstmals kommt im iPad 10 eine Landscape-Kamera auf der Front zum Einsatz, was prinzipiell zu begrüßen ist und gerade bei Videokonferenzen ein Vorteil ist. Allerdings nimmt diese Kamera genau den Raum ein, den die Spule für das drahtlose Laden des Apple Pencil 2 benötigt hätte.

Einige Unrundheiten beim iPad 10

Das iPad 10 ist nicht nur teuer, es fiel auch durch weitere unschöne Eigenschaften auf: Es bietet so etwa nur langsames USB 2.0 beim Datentransfer, obwohl es über einen USB-C-Anschluss verfügt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Zudem lässt sich dieser Anschluss bei Defekten nicht tauschen. Wie iFixit im Teardown zeigt, ist er fest an das Logic Board gelötet. Immerhin, die Akkuzellen lassen sich vergleichsweise leicht tauschen, hier kommen ebenfalls die neuen Zuglaschen zum Einsatz, die Batterien sind nicht fest verklebt.

Das iPad 10 kommt mit einem 10,9 Zoll-Display, das flachere Ränder besitzt, 5G und einem Touch ID-Button im seitlichen Power-Button.

