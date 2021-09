Home iPhone „Versand wird vorbereitet“: iPhone 13 geht in die Post

Morgen treffen die ersten iPhone 13-Modelle bei frühen Vorbestellern ein: Wer letzte Woche unmittelbar nach Start der Vorbestellungen geordert hat, erhält seit heute die Versandbenachrichtigungen.

Apple hat damit begonnen, erste Versandbenachrichtigungen für sein neues iPhone 13 (Affiliate-Link) zu verschicken. Das iPhone 13 kann seit letzten Freitag bei Apple vorbestellt werden. Wer seine Vorbestellung innerhalb der ersten Minuten – bei einigen Modellen auch binnen der ersten Stunde – abgegeben hat, erhält nun die Benachrichtigung über den Versand.

Apple informiert per E-Mail darüber, dass der Versand vorbereitet wird. Auch per SMS und Push-Nachricht der Apple Store-App macht das neue iPhone auf sich aufmerksam. Die Auslieferung des iPhone 13 startet am morgigen Freitag. In den letzten Jahren setzte Apple großflächig auf UPS als Logistikdienstleister, aber auch DHL hat iPhones ausgeliefert und wird auch in der Redaktion bestellte Geräte morgen ausliefern.

Das iPhone 13 startet morgen auch im Handel

Den Status der Bestellung lässt sich über den Link in der Bestellbestätigung oder der Apple Store-App im Bereich Account > Bestellungen jederzeit einsehen. Auch Kunden, die bei den Providern bestellt haben, erhalten seit heute die Bestätigungen für den Versand.

Ab morgen gibt es die neuen Produkte auch in den diversen Apple Stores. Einige Konfigurationen des iPhone 13, etwa das iPhone 13 Pro / Max mit einem TB Speicher, sind teils erst deutlich später lieferbar, auch hier ist es aber möglich, dass Apple den Liefertermin noch deutlich vorverlegt.

