Vermisst ihr was? Der Facebook Messenger schrumpft sich gesund und verliert Features

Facebook hat seinem Messenger eine radikale Schrumpfung verordnet. Die App wurde von Grund auf renoviert und dabei sind eine Menge Funktionen rausgeflogen – vorübergehend, wie Facebook betont. Einige mögen den neuen Minimalismus, andere ärgert er.

Facebook hat seinen Messenger deutlich verschlankt. Die App war nach zehn Jahren, in denen die Entwickler einfach immer nur oben drauf gesattelt hatten, schlicht zu groß und umfangreich geworden, das hatte die App vor allem auf schwächer motorisierten Geräten zuletzt deutlich langsamer werden lassen. Um dem entgegenzuwirken, hat Facebook die Codebasis drastisch verkleinert, sie schrumpfte laut Angaben von Facebook um rund 84%. Der code soll weniger komplex sein, möglichst viele Funktionen sollen durch Bibliotheken realisiert werden, die bereits Bestandteil von iOS sind, einige Funktionen werden aber vorläufig auch gar nicht mehr realisiert.

Facebook Messenger streicht den Entdecken-Tab

Der Messenger konzentriert sich ab sofort wieder auf die Unterhaltungen mit den Nutzern und daneben auf die Stories, die von umstrittenem Nutzen sind.

Gestrichen wurde daneben aber der Entdecken-Tab, in dem sich über die Jahre eine unübersehbare Fülle verschiedener Funktionen, Spielen und Erweiterungen angesammelt hatte. Während diese von einigen Anwendern rege genutzt wurden, fanden sie bei anderen nie wirklich Anklang. Dennoch möchte Facebook auch diese Funktionen wieder zurückbringen, wann und in welcher Form, bleibt abzuwarten.

Fehlt euch ein Feature im Messenger, das in der überarbeiteten Version nicht mehr da ist?

