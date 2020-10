Vergünstigt: Zubehör von AUKEY, JETech und mehr

Auch heute sind wir wieder für euch auf die Suche gegangen und haben bei Amazon in den Blitzangeboten einiges an Zubehör entdeckt. Wir möchten euch auch nochmal an den Prime Day erinnern ;). Wer noch nicht zur Prime Family gehört, kann den Service einen Monat kostenlos testen und am Prime Day auf Schnäppchenjagd gehen.

AUKEY Webcam -31 %

Die Webcam ist aktuell um 15,37 € im Preis reduziert.

AUKEY Webcam 1080p Full HD mit Stereo-Mikrofon, Web-Kamera für Videochat und Aufnahme, kompatibel mit Windows, Mac und Android

Hersteller: AUKEY

Preis bei amazon* : Hersteller: AUKEYPreis bei amazon* : 34,61 EUR



AUKEY Bluetooth Kopfhörer -15 %

Die Kopfhörer bieten 35 Stunden Spielzeit und sind im Vergleich zum Ursprungspreis derzeit um 9 € günstiger.

AUKEY Bluetooth Kopfhörer Active Noise Cancelling Bluetooth 5 mit 4 integrierten Mikrofonen für klare Anrufe, USB-C Quick Charge, 35 Stunden Spielzeit, IPX5 Wasserdicht

Hersteller: AUKEY

Preis bei amazon* : Hersteller: AUKEYPreis bei amazon* : 50,99 EUR



USB 3.0 Hub Mehrfachstecker -29 %

USB 3.0 Hub Mehrfachstecker - Multiport USB Verteiler, Dockingstation mit 4 USB 3.0,3 USB 2.0 Ports Kompatibel mit MacBook Mini,iMac,Huawei MateBook,Windows Laptops und Ultrabooks,PC

Hersteller: Rozeda

Preis bei amazon* : Hersteller: RozedaPreis bei amazon* : 17,98 EUR



Lamicall Dock für iPad -15 %

Der universal Halter für das 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air 2 3 4 und iPad Mini 2 ist derzeit um 3 € im Preis gesenkt.

Lamicall Verstellbare Handy Ständer, Tablet Ständer, Tablet Staender, Universal Halter, Halterung, Dock für 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air 2 3 4, iPad Mini 2 3 4, Samsung Tab - Silber

Hersteller: Lamicall

Preis bei amazon* : Hersteller: LamicallPreis bei amazon* : 16,98 EUR



JETech Hülle für iPad -34 %

3,78 € lassen sich bei diesem Angebot einsparen.

JETech Hülle für iPad 8/7 (10,2 Zoll, Modell 2020/2019, 8./7. Generation), Auto Schlafen/Wachen, Schwarz

Hersteller: JETech

Preis bei amazon* : Hersteller: JETechPreis bei amazon* : 7,21 EUR



Misxi Schwarz Hard Apple Watch Hülle – 29 %

Misxi Schwarz Hard Apple Watch Series 6 / SE/Serie 5 / Series 4 Hülle Mit Panzerglas Displayschutz 44mm, 360° Rundum Schutzhülle Ultradünne Schutz Case für iWatch

Hersteller: Misxi

Preis bei amazon* : Hersteller: MisxiPreis bei amazon* : 11,99 EUR



