Home Deals Valentinstagsdeal: Sennheiser Momentum 4 Wireless Limited Edition 30% günstiger

Valentinstagsdeal: Sennheiser Momentum 4 Wireless Limited Edition 30% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Februar 2024 um 15:15 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Heute ist Valentinstag, ein Tag der Blumenindustrie – so behaupten das böse Zungen. Wer heute keine Blumen oder Pralinen bekam, kann sich stattdessen selbst beschenken. Aktuell ist ein Over-Ear mit ANC aus dem Hause Sennheiser zu einem attraktiven Preis erhältlich.

Sennheiser Momentum 4 mit bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit

Der aktuelle Sennheiser Momentum 4 Wireless hat ein etwas zurückhaltenderes Design bekommen, punktet darüber hinaus aber mit einer Vielzahl an cleveren Features. Da wäre das neue 42-mm-Wandlersystem in Kombination mit aptX Adaptive, was kristallklaren Sound ermöglicht. Hinzu kommt Adaptive Noise Cancelling sowie eine umfassende Anpassbarkeit über die App und eine satte Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden – mit aktiviertem ANC. Das Ganze wird mit einer speziellen Farbgestaltung abgerundet, deshalb ist das Modell als Limited Edition gelabelt. Die UVP beträgt 399,99 Euro, heute könnt ihr 30% sparen. Somit bekommt ihr den Sennheiser Momentum 4 Wireless gerade für 279,00 Euro:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!