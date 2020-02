Valentinstag bei iTunes: Große Filmauswahl reduziert

Pünktlich zum Valentinstag gibt es auf iTunes wieder viele Film-Angebote auf vielen Genres. Hier wird sicher jeder fündig und kann ordentlich sparen.

Midnight Sun

Musik ist alles im Leben der 17-jährigen Katie (Bella Thorne): Tagsüber komponiert sie Songs auf der Gitarre und beobachtet ihren Schwarm Charlie (Patrick Schwarzenegger) schüchtern aus der Ferne, abends tritt sie als Straßenmusikerin auf. Als der gutaussehende Skater zufällig einen Auftritt Katies sieht, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Schnell kommen sich die beiden näher, doch was Charlie nicht weiß: Katie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Krankheit, die jegliches Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr macht und sie tagsüber an ihr Zuhause fesselt. Nur ihr alleinerziehender Vater Jack (Rob Riggle) und ihre beste Freundin Morgan (Quinn Shephard) kennen Katies Geheimnis. Beflügelt von der neu entfachten Liebe, beschließt Katie jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben, sich nicht mehr länger von ihrem Schicksal bestimmen zu lassen. Sie genießt Charlies Liebe und lässt sich von seiner Lebenslust und Leidenschaft mitreißen. Irgendwann ist es allerdings unausweichlich: Sie muss Charlie mit der Wahrheit konfrontieren, dass sie anders ist als andere Mädchen…

-> Midnight Sun für 5,99 Euro kaufen*

Zwei an einem Tag 15. Juli 1988: Am Tag ihrer Examensfeier lernen sich Emma und Dexter näher kennen und verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen allerdings beginnt für beide ein neuer Abschnitt im Leben und ihre Wege trennen sich. Doch wo werden sie ein Jahr später sein? Und wo in den darauffolgenden Jahren? Obwohl die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten – Emma ist eher feingeistig und zurückhaltend, Dexter dagegen ein richtiger Draufgänger -, können sie einander nicht vergessen. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege an jenem magischen Tag, dem 15. Juli. Auch wenn jeder für sich sein Glück sucht, Höhen und Tiefen durchlebt, mehr als einen Fehler macht, verlieren sie sich doch nie aus den Augen. Es vergehen 20 Jahre, bis die zwei endlich erkennen, wonach sie immer gesucht haben…

-> Zwei an einem Tag für 5,99 Euro kaufen* Die nackte Wahrheit Diese Komödie um den Kampf der Geschlechter mit Katherine Heigl und Gerard Butler lässt kein Auge trocken. Abby (Heigl), die erfolgreiche Produzentin einer morgendlichen Unterhaltungssendung, stellt hohe Erwartungen an die Männerwelt. Mike (Butler), der chauvinistische TV-Star, mit dem sie zusammenarbeitet, ist dagegen überzeugt, dass Männer nur das „Eine“ wollen. Fest entschlossen, sich dennoch ihren Traummann zu angeln, lässt sich Abby bei einer vielversprechenden neuen Liebschaft einige Tipps von Mike geben – mit überraschenden Ergebnissen für alle Beteiligten.

-> Die nackte Wahrheit für 3,99 Euro kaufen* Little Miss Sunshine In der Theorie hat Richard Hoover das Leben im Griff, in der Praxis aber besteht Handlungsbedarf. Weder seinen Kunden noch seiner Familie kann er sein Erfolgskonzept verkaufen. Sein Vater fliegt aus dem Seniorenheim, sein Sohn verweigert sich schweigend der Welt. Seine Frau hat das Vertrauen in ihn verloren und sein suizidaler Schwager fast das Leben. Nur Olive, die Jüngste, wirkt gefestigt…

-> Little Miss Sunshine für 5,99 Euro kaufen* Forever My Girl Liam und Josie kennen sich seit der Highschool und sind schon früh der festen Überzeugung, dass sie ihr ganzes Leben miteinander verbringen werden. Und es sieht auch ganz danach aus, als die beiden heiraten wollen. Josie ist über glücklich, bis Liam sie unvermittelt vor dem Altar stehen lässt, um ein weltberühmter Sänger zu werden. Er verlässt die Kleinstadt auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. Acht Jahre später kehrt Liam in seine Heimat zurück und stößt auf wenig Begeisterung und Herzlichkeit. Doch er bemüht sich, an seine Wurzeln anzuknüpfen und all das, was er geliebt und verloren hat, zurückzugewinnen. Denn Liam hat nicht nur verbrannte Erde hinterlassen, sondern auch eine kleine Tochter.

-> Forever My Girl für 4,99 Euro kaufen* Book Club Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary Steenburgen) und Sharon (Candice Bergen) kennen sich schon ihr halbes Leben und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Nun sind sie allesamt über 60 und nach wie vor beste Freundinnen. In ihrem regelmäßig stattfindenden Buchclub treffen sich die Vier, um bei jeder Menge Wein über alle möglichen Themen zu reden, nur um Männer geht es dabei zumeist nicht mehr. Das ändert sich jedoch schlagartig, als Vivian ihren Freundinnen das neue Buch vorstellt, dass sie gerade liest: Den SM-Bestseller „Fifty Shades of Grey“. Die erotische Lektüre stellt das (Liebes-) Leben der vier Damen auf den Kopf und sie finden sich auf einmal in einer Reihe von aufregenden romantischen Abenteuern wieder…

-> Book Club – Das Beste kommt noch für 9,99 Euro kaufen*

Noch mehr Filme:

