Unter iOS 18: So soll Apples KI-Cloud den Datenschutz sicherstellen

Bei den neuen KI-Features in der Cloud soll der Datenschutz eine starke Stellung behalten. Apple soll spezielle Vorkehrungen getroffen haben, damit personenbezogene Daten nicht missbräuchlich genutzt werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die KI-Cloud-Infrastruktur von Apple noch ausgebaut werden.

Unter iOS 18 soll der Sicherheit der geplanten KI-Features eine hohe Bedeutung zukommen. Apple habe Vorsorge getroffen, damit die Daten der Nutzer und auch die sich aus den Rohdaten möglicherweise ergebenden Profile vor fremdem Zugriff geschützt seien, schreibt der Branchendienst The Information unter Berufung auf vier Mitarbeiter von Apple, die mit den Plänen vertraut sind. Es soll Dritten und auch Apple selbst nach Möglichkeit unmöglich gemacht werden, auf die Daten zuzugreifen.

Apple-Server nutzen Secure Enclave

Apple plant demnach, eine Abart der Funktionsweise der Secure Enclave zu verwenden, so der Dienst. Dabei handelt es sich um den dedizierten Chip in iPhones und Macs, auf dem die biometrischen Daten wie Fingerabdrücke und 3D-Gesichtsscans und die daraus erzeugten Schlüssel gespeichert sind. Apple soll hierzu ein eigenes Projekt betrieben haben, das als ACDC bezeichnet wird, das steht für Apple-Chips in Rechenzentren.

Inzwischen setzen die großen PC- und Smartphonehersteller auf den sogenannten Trusted Computing-Ansatz, bei dem meist auf ähnliche Weise wie bei Apple vorgegangen wird.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll die KI-Cloud weiter ausgebaut werden, so könnten etwa auch kommende Versionen der Vision Pro schwere Aufgaben in der Cloud erledigen lassen und somit vielleicht leichter werden. Allerdings dürfte iOS 18 zunächst nur einen kleinen Teil der kommenden KI-Erleichterungen mitbringen. Ein Chat-Bot wie ChatGPT wird derzeit nicht mehr erwartet.

