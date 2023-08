Home Apps Ulysses in Version 31 erschienen: Das ist neu

Ulysses in Version 31 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. August 2023 um 14:39 Uhr

Wer mit Schreiben sein Geld verdient, der hat sich die App Ulysses bestimmt schon einmal angeschaut. Rund drei Monate nach dem letzten großen Update schieben die Macher aus Deutschland die nächste Version in den App Store. Was neu in Version 31 ist, klären wir hier.

Ulysses in Version 31 erschienen

Viele Kollegen in unserer Zunft schwören auf Ulysses, auch bei Studenten und Professoren erfreut sich die App immer größerer Beliebtheit. Mit dem aktuellen Update auf Version 31 werden nun Gleichungen in LaTeX unterstützt. Es handelt sich hierbei um ein Dokumentenvorbereitungssystem, das für die Kommunikation und Veröffentlichung wissenschaftlicher Dokumente verwendet wird. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Neu

Schreiben Sie Gleichungen mit LaTeX.

Sehen Sie sich eine Vorschau der Gleichungen im Editor an.

Exportieren Sie Gleichungen als PDF, DOCX, HTML, ePub und Markdown.

Veröffentlichen Sie Gleichungen auf WordPress, Ghost und Micro.blog.

Neu hinzugekommen

Projekte können nun dupliziert werden.

Projekte können nun archiviert werden.

Sogar archivierte Projekte können dupliziert werden.

Verbesserungen

Ulysses sollte nun ein wenig schneller starten, insbesondere bei großen Bibliotheken und vielen Projekten.

Der Download von vielen Blättern aus der iCloud sollte nun ebenfalls erheblich schneller sein.

Einige Sync-Konflikte werden nun automatisch aufgelöst.

Eingebettete PDFs werden beim Export in ein PDF nicht mehr gerastert.

Die Integration mit Aeon Timeline unterstützt nun Projekte und Materialblätter.

Fehlerbehebungen

Beim Verschieben von Blättern in ein Projekt geht der Veröffentlichungsstatus nicht mehr verloren.

Die VoiceOver-Navigation von Projekten in der Bibliothek wurde repariert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den gelöschte Projekte weiterhin in Backups erschienen

In zukünftigen Betriebssystemen konnte Ulysses beim ersten Start für einige Minuten einfrieren. Erst einmal behoben, aber wir sprechen von der Zukunft …

Behebung eines Fehlers, der beim Ausführen eines Kurzbefehls, der in einer sortierten Gruppe ein neues Blatt erstellt, zum Absturz führen konnte (bei Vollmond).

Behebung weiterer zum Absturz führender Fehler.

Behebung des Problems, dass in Markdown XL das Auswählen eines Standard-Tags für Betonung oder Wichtig nicht möglich war.

Preise

Ulysses zählte zu den ersten Apps, die nach dem Rühren der Werbetrommel von Apple auf ein Abo-Modell umstellten. Dieses kostet rund 50 Euro im Jahr, welche wir aber als absolut gerechtfertigt ansehen. Die App zählt zu den besten Tools für alle Leute, die mit Schreiben ihr Geld verdienen. Außerdem wird sie regelmäßig mit Updates versehen, die sinnvolle neue Funktionen mitbringen. Da die Software als berufliche Ausgabe definiert werden kann, lässt sich diese bequem in der Steuererklärung absetzen

