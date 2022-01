Home Videos Überlebt das Apple iPhone 13 Pro den Wassertest?

Das iPhone 13 Pro und die anderen Modelle der Reihe haben ein wasserdichtes Gehäuse, verspricht Apple.

Die Frage, ob das Flaggschiff den Wassertest tatsächlich überstehen kann, beantwortete das Video eines Technik-Youtubekanals. iPhone 13 Pro im Wassertest

Der Youtube-Kanal TechDGM stellte das iPhone 13 Pro mit verschiedenen Wassertests auf eine harte Probe, um die Frage zu beantworten, ob das wasserdichte Gehäuse tatsächlich dem nassen Elemtn Nass standhalten kann oder nicht.

Das beliebte Kamera-Smartphone wird ins Meer gehalten und in ein Trinkglas voller Wasser gelegt, wobei es beide Wassertests tadellos überlebt und noch einwandfrei funktioniert. In einer Schüssel wird uns gezeigt, dass der Touchscreen und die Tasten am Gehäuse auch unter Wasser ohne Einschränkungen laufen.

Das H2O perlt vom Gehäuse ab und das Display reagiert trotz Wassertropfen normal auf Eingaben mit dem Finger. Zehn Minuten im klaren Nass bereiten dem taffen Apple-Smartphone ebenfalls keine Sorgen.

Welche Wassertests das iPhone 13 Pro noch alles über sich hat ergehen lassen müssen, verrät das spannende und informative Video.

