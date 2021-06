Twitter arbeitet an neuer „Unmention“-Funktion

In letzter Zeit hat Twitter immer wieder neue Funktionen für den Kurznachrichtendienst veröffentlicht. Demnächst soll diese Liste wohl um ein „Unmention“-Feature ergänzt werden, das es einfacher mache, Konversationen wieder zu verlassen.

Bereits 2020 hat Twitter eine Funktion eingeführt, die es Nutzerinnen und Nutzern erlaubte, zu entscheiden, wer auf ihre Tweets antworten konnte. Hierbei gab es die Option, dies nur für Follower zuzulassen oder Antworten komplett zu deaktivieren.

Nun hat der Privatsphäre-Designer von Twitter, Dominic Camozzi, angekündigt, dass er an einem neuen „Unmention“-Feature arbeite. Konkret gehe es dabei um das Problem, dass man manchmal noch immer Benachrichtigungen bei Antworten auf einen Thread bekomme, obwohl man diesen bereits verlassen habe.

Grund hierfür ist bekanntlich die Tatsache, dass der Nutzername automatisch in jede neue Antwort kopiert wird. Die kommende Funktion solle es aber einfach und schnell möglich machen, mittels eines „Unmention-Buttons“ den eigenen Nutzernamen aus dem Thread zu entfernen.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just … don't.

Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.

Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL

— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021