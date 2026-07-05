Das E-Book der Woche: Dieses Mal: „Der Earl und die tollkühne Lady“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das Wetter zeigt sich dieses Wochenende von seiner wechselhaften Seite und bringt damit auch eine gewisse Abkühlung mit, die wir vielleicht auch benötigten. Auch beim Fußball dürften sich die Gemüter beruhigen, das deutsche Team ist ja recht kläglich ausgeschieden. Man kann sich also wieder den wichtigen Dingen des Lebens widmen – etwa bei einem spannenden Buch. Damit kommen wir zu Apples E-Book der Woche.

Das E-Book der Woche

Matilda lebt glücklich auf dem abgeschiedenen Anwesen ihrer Großmutter in Schottland. Aber ihr Vater hat andere Pläne mit ihr und beordert sie zur Saison nach London. Dort soll die junge Frau sich schnellstmöglich mit Frederick, dem Earl of Kendal, vermählen. Matilda ist empört! Sie will sich auf keinen Fall mit einem Fremden verloben und hat eine Idee: Da Dienstboten ihre Herrschaft meist besser einschätzen können, als das einer Dame bei gesellschaftlichen Anlässen gelingen kann, schlüpft sie in die Rolle des schottischen Mädchens Mairi, um das Personal des Lords auszuhorchen. Und erlebt dabei eine erstaunliche Überraschung …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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