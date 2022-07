Home Apple Watch Tödlicher Tumor: Apple Watch rettet Frau das Leben

Die Apple Watch hat durch ihre Gesundheitsfunktionen schon zahlreichen Menschen das Leben gerettet: Einmal mehr erwies es sich für eine Apple Watch-Trägerin als unschätzbarer Vorteil, eine Apple Watch zu besitzen. Auch hier führte das EKG auf die Spur einer gefährlichen Erkrankung.

Diese Frau aus Maine, USA, wird ihre Apple Watch in Zukunft wohl mit anderen Augen sehen. Kim Durkee erhielt in zwei Nächten in Folge Warnungen ihrer Apple Watch. Die Uhr meldete Anzeichen eines Vorhofflimmerns, ein Feature, das durch die EKG-Funktion der Apple Watch realisiert wird, über die die Uhr seit der Apple Watch Series 4 verfügt.

In der dritten Nacht, als die Warnungen nicht abreißen wollten, suchte Durkee schließlich eine Notaufnahme ist. Wenn es falscher Alarm sein sollte, nun, dann könne man die Uhr immer noch wegschmeißen, zitieren US-Medien die Amerikanerin. – war es aber nicht.

Gefährlicher Tumor durch Apple Watch entdeckt

Tatsächlich war es bei der Frau zu Vorhofflimmern gekommen und die Ursache dafür war ganz und gar nicht harmlos: Ein Myxom hatte die Blutzufuhr zum Herzen beeinträchtigt. Im weiteren Verlauf hätte es zu einem Schlaganfall kommen können. In einer mehrstündigen Operation am offenen Herzen wurde der Tumor schließlich im Massachusetts General Hospital entfernt.

Bemerkenswert an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass die Patientin keine merkbaren Beschwerden erlebte. Der Tumor, der bereits eine Größe von vier cm erreicht hatte und schnell wuchs, hätte unbehandelt fast sicher zum Tod der Frau geführt.

Klar ist: Diese Frau wurde von ihrer Apple Watch gerettet. Klar ist auch: Die bereits existierenden Health-Funktionen leisten erstaunlich viel, umso wünschenswerter ist, dass Apple mit der Implementierung weiterer Gesundheitsfeatures in nächster Zeit erfolgreich ist.

