Tim Cook verkauft Apple-Aktien im Wert von 41,5 Millionen US-Dollar

Tim Cook hat zum ersten Mal seit 2021 Aktien von Apple verkauft. Damals hat er Wertpapiere „seiner“ Firma erhalten, die ihm im Rahmen der Gehaltsverhandlungen als CEO zugesprochen wurden. Ein weiteres Aktienpaket hat er nun erhalten und sofort zu Geld gemacht. Im Vergleich zum Erlös von vor zwei Jahren handelt es sich heute allerdings um Peanuts.

Ursprünglich sollte die Überschrift mit „Tim Cook verdient…“ beginnen, doch wir sind uns unsicher, ob das in diesem Fall gerechtfertigt wäre. Rund 511.000 Aktien hat Tim Cook diese Woche verkauft, was einem Wert von 87,8 Millionen Dollar entspricht – vor Steuern. Nach sämtlichen Abzügen bleiben Cook damit noch rund 41,5 Millionen Dollar übrig. Eine Menge Geld, möchte man meinen, aber im Vergleich zu 2021 ist das wenig: Damals stieß der CEO von Apple Aktien seines Unternehmens im Wert von 355 Millionen Dollar ab.

Apple-Quartalszahlen kommen im November

Noch immer hält Tim Cook dem selben Bericht zufolge etwa 3,3 Millionen Anteile an Apple, was bei aktuellem Kurs etwa 585 Millionen US-Dollar sind. Um die finanzielle Zukunft von Cook müssen wir uns also nicht sorgen. Anleger werden hoffen, dass es auch um die Finanzen von Apple so gut steht – näheres erfahren wir „later this year“.

Am 02. November diesen Jahres will Apple seine Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorlegen. Historisch gesehen ist das vierte Quartal das schwächste von Apple, da die iPhone-Zahlen erst im Weihnachtsgeschäft so richtig anziehen werden. Das wird auch in diesem Jahr erwartet, schreibt AppleInsider.

Trotzdem könnten die im Juni vorgestellten neuen Macs mit M2 Max und M2 Ultra für einen Schub – zumindest im Mac-Bereich – sorgen. Um die finanzielle Zukunft Apples dürfte es gut stehen, auch der Verkauf von Tim Cooks Anteilen ist kein Warnzeichen.

