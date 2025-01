Home Apple Tim Cook spricht in Interview über Tagesroutine und Ruhestandspläne

Tim Cook ist seit fast 14 Jahren CEO von Apple. Gerüchte um einen baldigen Rücktritt gibt es immer wieder. Nun spricht er in einem Interview unter anderem über seine Ruhestandspläne.

Im Podcast „Table Manners“ spricht der 64-Jährige Cook kurz vor Weihnachten bei einem Besuch im Vereinten Königreich über seine tägliche Routine, seinen eher unkonventionellen Plan für den Ruhestand und vieles mehr. Die Folge ist gestern erschienen.

Tim Cook will nicht rumsitzen und nichts tun

Schon häufiger berichteten wir von Spekulationen über einen möglichen Ruhestand von Tim Cook. Von einem klassischen Rentner-Dasein will der 64-Jährige aber nichts wissen. Auf die Frage, ob er jemals in den Ruhestand gehen will, antwortet er: „Sicher, aber nicht die traditionelle Definition davon“. Er könne sich nicht vorstellen, einfach zu Hause zu sein und nichts zu tun. In welcher Form er Apple erhalten bleiben oder sich gar anderen Projekten widmen möchte, verrät Cook nicht.

So sieht Tim Cooks tägliche Routine aus

Auch zu seinem gewöhnlichen Tagesablauf macht er Angaben. Morgens um 5 Uhr mache er sich einen Kaffee und ein paar Cornflakes und gehe erstmal E-Mails durch. 500-600 Stück bekommt er laut eigener Schätzung pro Tag. Diese Zeit genieße er am meisten, da der restliche Tag nur schwer zu planen sei.

Vom Burger-Bräter zum Millionär

Abschließend spricht Tim Cook über seine Jugend und Liebe zum Fast Food. In Alabama aufgewachsen fing er mit 15 Jahren an, Burger bei Tasty Freeze für 1,10 US-Dollar pro Stunde zu braten. Er liebt frittiertes Hühnchen, dunkle Schokolade und Wein. Selber kochen könne er vor allem aus Zeitgründen heute noch nicht. Mittags isst Cook meist bei Caffe Macs im Apple Park, von dort nimmt er sich auch sein Abendessen mit nach Hause.

