Home Apple Tim Cook in Interview: Apple 2020 so innovativ wie nie zuvor, stimmt ihr zu?

Tim Cook in Interview: Apple 2020 so innovativ wie nie zuvor, stimmt ihr zu?

Tim Cook hat in einem ungewöhnlichen Interview ein rückblickendes Fazit auf das Jahr 2020 gezogen: Darin zeigte sich der Applechef wenig überraschend voll zufrieden mit Apples Leistungen. Nie zuvor war Apple innovativer, so der Applechef. Stimmt ihr dieser Sichtweise zu?

Applechef Tim Cook gab jüngst ein eher ungewöhnliches Interview. Per Video sprach er mit einem chinesischen Studenten der Beijing University of Posts and Telecommunications. Darin nahm er unter anderem Stellung zum Produkt-Lineup, das Apple im abgelaufenen Jahr vorgestellt hat. In seinen Ausführungen kam Cook zu dem Schluss: 2020 sei für Apple das bisher innovativste Jahr aller Zeiten gewesen.

Nun ist man von Apple allgemein und Tim Cook und seinem Vorstandsteam im speziellen Superlative wie dieser durchaus gewöhnt, unter den Äußerungen der jüngeren Vergangenheit sticht diese Einschätzung indes schon etwas heraus. Cook ging im weiteren auch auf die Punkte ein, die Apple nach seiner Einschätzung zuletzt so überragend innovativ machten. Er nannte hier etwa die Apple Watch Series 6, das iPhone 12 und natürlich die neuen Macs mit M1-Prozessor.

Wie innovativ fandet ihr Apple 2020?

Gerade Cooks Ausführungen zum M1 kann man ohne große Schwierigkeiten zustimmen, dessen Performance ist tatsächlich ein wenig atemberaubend und macht jede Menge Lust auf Mehr. An anderer Stelle ist die Innovation weniger deutlich. Die Apple Watch Series 6 etwa ist eher eine 5s-Version, die einzige Neuerung, die Blutsauerstoffsättigungsmessung, ist ein etwas umstrittenes Feature, das nicht bei allen Nutzern zuverlässige Werte liefert.

Das iPhone 12 ist vor allem in China erfolgreich, wie Cook hervorhebt, was vor allem seiner 5G-Unterstützung zu verdanken ist, diese jedoch als innovativ zu bezeichnen, ist zumindest denkwürdig.

Eure Meinung: Wie innovativ war Apple im letzten Jahr?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!